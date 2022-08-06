З 1 вересня Німеччина змінює правила для українських біженців: що важливо знати

В Німеччині, де українцям виплачують допомогу на дітей, влада опублікувала зміни до правил перебування українських біженців на території країни.

Так, до 31 серпня українці, які перебували в Німеччині від початку війни в Україні, мають право на в'їзд до країни, попри те, чи закінчились в них дні звичного безвізу по ЄС, чи мали депортацію. Перебування в Німеччині до кінця літа можливе без оформлення.

З 1 вересня Німеччина починає рахувати дні дії безвізу з дня в'їзду в країну (не ЄС, а саме в Німеччину).

Зазначимо, що перебування в Німеччині дозволено без оформлення, тобто на період дії безвізу, лише на 90 днів в межах 180 днів (три місяці на півроку). Рахують всі дні, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Якщо до 31 серпня ви вже використали 90 днів німецького безвізу, потрібно до 1 вересня або подати заяву на тимчасовий захист, або виїхати з Німеччини на 3 місяці. У будь-якому разі українці зобов’язані подати заявку на реєстрацію за 24 параграфом до спливу 90 днів, якщо ця дата лежить в межах 01.09−01.12.

Реєстрація в Німеччині можлива на весь час війни.

Також в оновлених правилах зазначають, що перехідний регламент про перебування українців у Німеччині буде продовжено до 28 лютого 2023 року. Влада країни зазначає, що це полегшить перебування українців в Німеччині, які прибудуть в країну до 30 листопада 2022 року.

Як писали «ФАКТИ», раніше Іспанія почала виплачувати грошову допомогу українцям, а у Чехії понад 200 тисяч українських біженців втратили право на безкоштовне медстрахування.

861

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter