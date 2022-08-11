ЗСУ зірвали спробу ворога провести розвідку боєм під Яковлівкою та відбили наступ під Павлівкою, — Генштаб

Почалася 166-та доба героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню. Ворог продовжує завдавати артилерійських ударів по угрупованню Сил оборони в районі населених пунктів Уди, Петрівка, Протопопівка, Коробочкіно та Шевелівка на Харківському напрямку, а на Слов'янському напрямку обстріли з артилерії та танків були зафіксовані поблизу Карнаухівки, Вернопілля, Богородичного. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Краматорському напрямку ворог вів наступальні поблизу Григорівки та Верхньокам'янського, успіху не мав, відійшов. Бойові дії продовжуються в районі Івано-Даріївки. У районі Сіверська, Верхньокаменського, Серебрянки та Григорівки окупанти застосували ракетну артилерію та танки.

На Бахмутському напрямку окупанти провели розвідку боєм поблизу Яківлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого, і з втратами відступив. У районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії продовжуються. Танкові та артилерійські удари ворог робив у районі Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини, а в районі Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута та Зайцевого працювала ворожа авіація.

На Авдіївському напрямку противник веде наступальні дії у напрямках Мар'їнки та Пєсків, бойові дії продовжуються. Артобстріли ворог здійснив у районі Мар'їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки, а в районі Авдіївки було здійснено авіаудар. Наразі запеклі бої продовжуються у напрямку Мар'їнки та Пєсков.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти задіяли авіацію поблизу Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Намагалися наступати в районі Павлівки. Українські воїни рішуче придушили ці спроби, незважаючи на щільний ворожий вогонь із ствольної, реактивної артилерії і танків.

Водночас експерти американського Інституту вивчення війни звертають увагу на той факт, що окупантам не дає спокою Харків — вони намагалися безуспішно наступати в районі Петрівки та у напрямку Ветеринарне — Уди за 32 та 56 км відповідно від обласного центру.

На жаль, це не завадило ворогові вести постійні обстріли міста та області.

Нагадаємо, президент Зеленський упевнений, що від обсягу та швидкості постачання Україні західного озброєння залежатиме настання миру в нашій країні та періоду стабільності в Європі.

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