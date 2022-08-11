Що більше зброї, то ближче мир: Зеленський звернувся до учасників зустрічі у форматі «Рамштайн» у Данії

Україна вдячна союзникам та партнерам за постачання нашій країні необхідного озброєння і сподівається на усвідомлення ними того факту, що від обсягу та швидкості поставок залежатиме настання миру в нашій країні та періоду стабільності в Європі.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні за результатами 168 дня війни президент Володимир Зеленський.

«Завтра в Копенгагені розпочинає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав — партнерів України. Обговорюватиметься подальша підтримка нашої держави у цій війні, у тому числі зброєю. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що лише забезпеченням програшу росії на полі бою, тільки російськими втратами — військовими, політичними, економічними — можна наблизити повернення безпеки для України та усієї Європи», — сказав глава Української держави.

Крім того, Володимир Зеленський висловив упевненість, що удари ворога по Дніпропетровщині, Миколаєву і Харкову є ще одним доказом того, що допомога Україні зброєю має збільшуватися.

«Чим потужніша буде наша зброя і чим більшою буде дальність її застосування, тим швидше закінчиться ця жорстока війна», — сказав український лідер.

Тому що питання термінів закінчення війни безпосередньо залежить від втрат, які зазнала росія.

«Чим більше втрат буде в окупантів, тим швидше ми зможемо звільнити нашу землю та забезпечити безпеку України. Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу державу та допомагає Україні: як завдати окупантам найбільших втрат, щоб меншим був час війни», — заявив Президент України.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 серпня, у Копенгагені пройде конференція північноєвропейських союзників щодо підтримки України на рівні міністрів оборони, вона стане продовженням та розширенням формату «Рамштайн» з військової допомоги Україні .

А напередодні президент Зеленський відреагував на вибухи на аеродромі в Новофедорівці на анексованому рф Кримському півострові, знову нагадавши про його справжню приналежність.

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