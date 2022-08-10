Ворог зазнав втрат та хаотично відступив на Південнобузькому напрямку, — Генштаб

Закінчується сто шістдесят восьма доба російсько-української війни.

На Харківському напрямку ворог активно вів повітряну розвідку безпілотниками. З метою покращення тактичного становища окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка. Українські воїни завдали загарбникам значних втрат та змусили тікати назад.

На Слов'янському напрямку ворог біля Великої Камишувахи намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку з метою витіснення українських підрозділів з зайнятих рубежів ворог задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки. Для розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об'єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку безпілотниками.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, успіху не мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії біля Авдіївки та Пісків, отримав гідну відсіч та відійшов.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні позицій та недопущенні просування наших військ. Продовжує активно використовувати безпілотники для повітряної розвідки. Потрапив під точний вогонь наших воїнів, зазнав втрат та хаотично відступив.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ завдали удару по мосту в районі Каховської ГЕС. Міст став непридатним для використання.

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