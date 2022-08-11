Помер легендарний екскапітан «Карпат», автор історичного хет-трику у чемпіонаті Радянського Союзу

Знаменитий футболіст донецького «Шахтаря» та львівських «Карпат» Остап Ставка помер на 76-му році життя, повідомляє офіційний сайт «зелено-білих».

Уродженець Дрогобича, який грав на позиціях захисника та півзахисника, розпочинав футбольну кар'єру у рідному «Нафтовику». У сезоні-1968/1969 гравець провів 26 матчів за донецький «Шахтар» і перейшов звідти до «Карпат», ставши згодом легендою львівського клубу (за 9 сезонів у команді провів 194 матчі та забив 16 м'ячів, був капітаном, грав у дебютному єврокубковому поході «Карпат» 1970-го).

Саме Остап Ставка, який протистояв у складі молодіжної збірної України зіркам «Мілана» Джованні Трапаттоні та Невіо Скалі, персонально тримав на полі таких зірок як Едуард Стрєльцов та Володимир Мунтян, а також грав пліч-о-пліч (у «Шахтарі») з Валерієм Лобановським та Олегом Базилевичем, — автор єдиного хет-трику «Карпат» у чемпіонатах Радянського Союзу (футболіст тричі засмутив московський «Локомотив»). Як згадував сам футболіст в інтерв'ю ua-football.com, Лобановський, була справа, навіть посилав його за шампанським: «Лобан у готелі передзвонював: «Остапчику, зайди». Заходжу. «Бери сумку. Нас у ресторані впізнають, тому сходи за «шампуриком». А мені що корона з голови впаде? Брав чотири чи п'ять пляшок».

Після завершення кар'єри Ставка, останніми клубами якого були нікопольський «Колос» та херсонський «Кристал», працював тренером у львівській СДЮШОР-4. Серед його вихованців — відомі українські футболісти Олег Тимчишин та Андрій Клименко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футболіст «Карпат» Ростислав Поточняк, якого не зміг переманити сам Лобановський.

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