Помер знаменитий український футболіст, якого не зміг переманити сам Лобановський

У віці 74 років пішов з життя легендарний футболіст «Карпат» та «Металіста» Ростислав Поточняк, який брав із львів'янами історичний Кубок Радянського Союзу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив багаторічний пресаташе ФК «Карпати» Юрій Назаркевич.

Львівському клубу Поточняк віддав 11 років своєї кар'єри (у 1966--1977 роках провів 338 матчів, забив 6 м'ячів), вигравши у 1969 році з командою Кубок Радянського Союзу (більшою кількістю ігор у складі «Карпат» міг похвалитися лише Лев Броварський). Ще п'ять років захисник відіграв за «Металіст», виводячи харків'ян на поле з капітанською пов'язкою.

Легенда "Карпат" провів за львівський клуб понад 300 матчів

Ростислав Поточняк з партнерами по "Карпатах", які сенсаційно завоювали у 1969 році Кубок СРСР.

У складі молодіжної збірної Радянського Союзу Ростислав Поточняк грав пліч-о-пліч з Олегом Блохіним, Володимиром Гуцаєвим, Гіві Нодія, Леонідом Буряком, ставши в 1972 році віцечемпіоном Європи. У футболці олімпійської збірної Союзу львів'янин перемагав на знаменитій арені «Парк де Пренс» команду Франції (3:1), а ще брав участь у турне Південною Америкою.

Поточняка хотів бачити у київському «Динамо» сам Валерій Лобановський, але футболіст залишився вірним «Карпатам». Кажуть, через роки Валерій Васильович сказав на одній із нарад, що Поточняк — єдиний футболіст, який не доїхав до Києва (на його місце тоді запросили Михайла Фоменка).

Після завершення кар'єри у 1987 році Ростислав Поточняк працював старшим тренером рідних «Карпат», а також працював у дитячо-юнацькій футбольній школі львівського клубу.

У квітні 2020-го ветеран футболу переніс дорогу операцію із заміни кульшового суглоба, після чого на легенду чекала тривала реабілітація.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній тренер «Карпат» Борис Ходукін помер від наслідків коронавірусу.

Фото ФК «Карпати»

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