У Львові курсант вистрілив з автомата у трьох своїх товаришів

У Львові судили курсанта військового університету з Харкова, який поранив трьох своїх товаришів. Суд призначив молодій людині штраф у розмірі 17 тисяч гривень, визнавши його винним у необережному поводженні зі зброєю.



У вироку суду йдеться про те, що неповнолітній курсант льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба разом з товаришами перебував у коледжі академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. В одній з кімнат військового коледжу хлопець направив автомат Калашнікова (АК-74) без магазину у бік ліжок, де були інші курсанти.



Курсант не переконався, що у патроннику немає патронів та вистрілив. Поранення отримали три його товариші з університету Повітряних сил.



В одного з хлопців було проникаюче черепно-мозкове поранення, забій головного мозку тяжкого ступеня з набряком головного мозку з наявністю стороннього тіла в лівому бічному шлуночку, що відноситься до тяжкого тілесного ушкодження. Два інші курсанти отримали поранення гомілки та осколкові поранення.



Відомо, що кримінальне провадження у справі курсанта було внесено до реєстру досудових розслідувань наприкінці березня.



Хлопець у суді визнав свою провину. Поранені товариші заявили, що не мають претензій до нього.



Військового судили за ч.2 ст. 414 КК (порушення правил поводження зі зброєю), що передбачає від двох до десяти років ув'язнення. Але суддя Дар'я Глинська врахувала ст. 69 ККУ та призначила курсанту м'яке покарання — 17 тис. грн штрафу, передає zaxid.net.



Раніше «ФАКТИ» писали про випадок, який стався на Донбасі. 20-річний контрактник, бравуючи автоматом Калашнікова, вистрілив собі у голову і загинув.



Схожий випадок трапився на Чернігівщині у військовому центрі «Десна». Там загинув солдат-строковик, який вистрілив у себе з автомата АК-74.

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