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Світ

Росія змогла вивезти із Сирії частину зброї для війни в Україні: хто допоміг агресору

13:50 11 серпня 2022
Російське судно Sparta II проходить протоку Босфор

У липні росії вдалося вивезти зі Сирії зброю та військову техніку для подальшого використання в Україні. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Висновок ґрунтується на даних європейських розвідувальних служб та супутникових знімків, які отримала редакція.

Зброя була на борту торгового судна Sparta II (на фото в заголовку). Воно належить російській компанії «Оборонлогістика», яка вже давно перебуває у списках санкцій США. Ця фірма контролюється Міністерством оборони росії. У минулому Sparta II неодноразово використовувалося для транспортування військової техніки та боєприпасів з росії до Сирії. Тепер Москва змушена збирати зброю у всьому світі, щоб продовжувати активні бойові дії в Україні.

Виникла необхідність зворотного перекидання — із сирійського порту Тартус до Новоросійська. Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну Туреччина ввела заборону на прохід військових кораблів через протоки Босфор та Дарданелли. Крім того, турецька сторона доглядає вантажні судна, щоб не допустити використання їх у військових цілях.

Однак Sparta II з якихось причин, наголошує Bloomberg, пройшло в Новоросійськ без перевірки. Адже Туреччина, яка є членом НАТО, поінформована про те, що судно перебуває під санкціями. Чому його пропустили до Чорного моря без огляду, поки не зрозуміло. Анкара відповіді на це питання не дає.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що західні країни вкрай стурбовані активним зближенням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського лідера володимира путіна.

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