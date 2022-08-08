Зближення Ердогана та Путіна може змусити ЄС запровадити санкції проти Туреччини

Західні країни серйозно стурбовані поглибленням зв'язків між президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та російським лідером володимиром путіним. Як пише газета The Financial Times (FT), Євросоюз не відкидає можливості введення санкцій проти Анкари.

Про таку перспективу розповіли шість офіційних представників ЄС. Приводом для цього стала зустріч Ердогана та путіна в Сочі 5 серпня. Вона тривала чотири години.

Євросоюз дедалі ретельніше відстежує характер турецько-російських відносин. Брюссель може рекомендувати 27 країнам-членам ЄС, щоб ті наказали своїм компаніям та банкам припинити свою діяльність у Туреччині. Заходу дуже не сподобалися погрози, які озвучив Ердоган у Сочі. Він дозволив собі випад проти НАТО, членом якої є Туреччина. Ердоган погрожував завдати шкоди економіці союзників, яка і так сьогодні вразлива.

Троє зі співрозмовників FT підкреслили, що поки що в ЄС не було офіційного обговорення питання про можливе введення санкцій проти Туреччини. Для початку у Брюсселі хочуть дізнатися точно, про що домовилися Ердоган та путін. Усі розуміють, що санкції можуть розколоти Північноатлантичний блок.

Проте, навіть якщо ЄС не виробить єдиного рішення з цього питання, низка його членів можуть в індивідуальному порядку вимагати від своїх компаній та банків різко скоротити співпрацю з Туреччиною. Насамперед їм буде рекомендовано зменшити фінансування турецьких компаній.

Олії у вогонь підлив також документ, який доводить, що щонайменше п'ять турецьких банків допомагають сьогодні росії обходити західні санкції. Цей доказ здобула українська розвідка, наголошує FT.

США постійно попереджають, що жорстко покарають ті країни, які намагатимуться допомогти росії обминати санкції, що діють. Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо у червні спеціально зустрічався з турецькими банкірами та представниками уряду Туреччини. Він закликав їх у жодному разі не відкривати канали для російських грошей.

Але це не допомогло. Після зустрічі у Сочі Москва заявила, що Туреччина погодилася платити за російський газ карбованцями. Також повідомляється, що Ердоган і путін домовилися далі розвивати банківські зв'язки та обговорили можливість проведення будь-яких взаєморозрахунків у рублях та лірах. Крім того, турецькі банки готові використовувати російську платіжну систему «Мир», щоб туристи з росії та інші громадяни росії могли, перебуваючи в Туреччині, користуватися своїми банківськими картками.

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