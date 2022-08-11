Володимир Продивус: «ФБУ відстежує та жорстко реагує на будь-які прояви колабораціонізму»

Український бокс стоїть на патріотичних позиціях. Випадки колабораціонізму поодинокі — Федерація боксу України жорстко реагує. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив президент ФБУ Володимир Продивус.

Десятки боксерів, тренерів та суддів захищають Україну зі зброєю в руках. Наприклад, голова Івано-Франківської федерації боксу Віталій Мерінов, боксер Степан Грекул із Чернівецької області, який пішов до ЗСУ, відмовившись від професійної кар'єри. Тренер з Одеської області (прізвище не називає з міркувань безпеки. — Авт.) — у свої 60 років досяг продовження контракту, щоб захищати Україну від російських окупантів.

«Таких хлопців багато… Бокс — мужній вид спорту. Слабохарактерні їм не займаються. Тому наші хлопці і тут тримають удар», — сказав Володимир Продивус.

Він повідомив, що ФБУ по можливості намагається тримати з ними зв'язок, допомагає із забезпеченням і їхнім підрозділам, і загалом ЗСУ. Цим опікуються благодійний фонд ФБУ, а також БФ Володимира Продивуса.

«Допомога адресна: отримали заявку, закупили, привезли… Допомагаємо закривати заявки іншим волонтерам. Зараз час об'єднуватись та допомагати, чим можеш», — розповів президент ФБУ.

Однак у боксерському ком'юніті є й поодинокі випадки колабораціонізму. У окупованому Енергодарі заслужений тренер України Володимир Ненашев підтримав російську агресію проти України.

«Ми звернулися до Мінспорту, щоб позбавити його звання, бо федерація не має таких повноважень. Ще було від нас звернення щодо колаборанта Віталія Невеселого, щоб позбавили його всіх звань, яких він досягав, боксуючи за Україну», — сказав Володимир Продивус.

Він попередив, що ФБУ постійно відслідковує публічні висловлювання чинних спортсменів і жорстко припинятиме підтримку окупаційної армії.

«Моніторимо, хто що в соцмережах пише, що публічно каже. За кожним фактом реагуватимемо. Якщо боксер чи тренер перебуває на вільній території та підтримує агресію — одразу жорстко діяти, зокрема звертатися до правоохоронних органів. Але якщо людина на окупованій території, вона може під тиском щось говорити або, навпаки, не мати змоги відкрито висловлювати свою патріотичну позицію», — сказав Продивус.

Президент ФБУ також засудив спільне фото українського боксера Івана Редкача з росіянином Дмитром Біволомом та підписом «спорт поза політикою»: «Після 24 лютого ні про який „поза політикою“ не може бути й мови. Зв'язки з росією, білорусією колись були досить міцними. Але зараз, після того, як вони вторглися до нас на танках, вбивають, ґвалтують… Війна всіх об'єднала проти російської агресії».



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