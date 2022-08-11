Доведеться все робити самому: кому з українців пенсію не буде призначено автоматично

Українцям, які досягли пенсійного віку, можуть призначити пенсію автоматично. Але багатьом громадянам доведеться особисто звернутися за призначенням пенсії, повідомили у Пенсійному фонді України.



«Знаходжуся на окупованій території, зв'язку немає, інтернету також, подати заяву на пенсію за віком не можу», — написала в коментарях під повідомленням жінка.



У ПФУ їй відповіли, що багатьом українцям можуть призначити пенсію автоматично після досягнення пенсійного віку. Однак це можливо лише у тому випадку, якщо у Реєстрі застрахованих осіб є відомості про страховий стаж майбутнього пенсіонера, який був накопичений у нього до 2004 року. Адже електронний облік страхового стажу українців провадиться лише з 2004 року.



Але якщо навіть людина весь цей період (з 2004 до сьогодні) легально працювала і щомісячно сплачувала внески до Пенсійного фонду, то її страховий стаж дорівнюватиме лише 18 рокам. А цього року для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 29 років страхового стажу.



Тобто майбутньому пенсіонеру треба підтвердити, що він офіційно працював і до 2004 року. Звичайно, частина українців таке підтвердження вже має — якщо роботодавець майбутнього пенсіонера чи він сам подбали про оцифрування його трудової книжки і передали ці оцифровані дані до Реєстру.



Якщо ж це досі не було зроблено, то майбутньому пенсіонеру доведеться самому поклопотатися, щоби підтвердити свій стаж. Для цього йому або доведеться особисто звернутися до відділення ПФУ з усіма документами, що підтверджують, або відкрити особистий кабінет на вебпорталі ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua) й занести туди оцифровані дані трудової книжки, а потім оформити в електронному вигляді заяву про призначення пенсії.



У випадку з майбутньою пенсіонеркою, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, їй дали відповідь не співробітники фонду, а інші читачі — виїжджати на звільнену територію, або зробити все через інтернет.

Як виявилося, є проблема із сайтом ПФУ — він не працює! Виявляється, на веб-сторінці Фонду закінчилася ліцензія безпеки. Тому, схоже, тим, хто не може виїхати на вільну територію, залишається лише один вихід — чекати на перемогу України у війні.

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