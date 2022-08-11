Важливими є нюанси: стало відомо, чому пенсіонерам можуть не доплачувати за наднормативний стаж, а також за статус «діти війни»

Часто українці скаржаться, що їм не доплачують за наднормативний стаж, хоча його кількість може обчислюватися десятиліттями.

Про це пише ресурс «На пенсії».

«Вийшов на пенсію 2005 року. У мене 19 років наднормативного стажу. Чому мені за нього не доплачують? І ще: як дитині війни мені теж жодного разу не заплатили. Що робити?» — цитує видання електронний запит від одного із своїх передплатників.

З проханням про коментар журналісти звернулися до незалежного консультанта Сергія Коробкіна.

«Ми не маємо даних пенсійних справ, тому точну інформацію ви можете дізнатися тільки у своєму Пенсійному фонді. Мабуть, у вас ці доплати є, і вони входять до загального розміру пенсії. Щоб відповісти напевно — потрібно знати вид пенсії і бачити структуру її складових» — відповів він.

Також експерт радить звернути увагу на той факт, що доплата за перепрацьовані роки встановлюється не до всіх видів пенсій. Як правило, її встановлюють до звичайних пенсій за віком. А, наприклад, військовослужбовці, держслужбовці, науковці чи чорнобильці до своїх спеціальних пенсій такої надбавки не отримують.

«Також з листа не зовсім зрозуміло, скільки вам років. Якщо ви пішли на пенсію у 2005 році, то народилися не раніше 1945 року. Відповідно до Закону „Про соціальний захист дітей війни“, діти війни — це особи, які є громадянами України і яким на час закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) було менше 18 років», — зазначає Сергій Коробкін.

За словами консультанта, надбавки до пенсії дітям війни встановлюються у розмірі 66,43 гривні, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів № 1381 від 28 грудня 2011 року (зі змінами від 25.03.2014 р.). Дізнатися, чи входить така надбавка до структури пенсії, можна, роздрукувавши структуру виплати з Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, які мінімальні виплати будуть гарантовані пенсіонерам із новим етапом підвищення виплат у жовтні 2022 року.

Фото Pixabay

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