Українцям нагадали, що вони мають право лише на один вид пенсії, але його можна змінити

Як відомо, з 1 липня багато українських пенсіонерів почали отримувати підвищені пенсії. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму та прив'язаних щодо нього соцвиплат.

Згідно з законодавством, українці мають право на різні види пенсій (за віком, за інвалідністю, у зв'язку з втратою годувальника), але оформити та отримувати можуть лише один вид, нагадує social.com.ua.

У статті 10 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», особі, яка має право на різні види пенсій, призначається лише один з цих видів на її вибір.

За бажанням пенсіонер може змінити вид пенсії на більш вигідний для нього, звернувшись з заявою до управління Пенсійного фонду.

При перерахунку враховується заробітна плата особи за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до місяця звернення за перерахунком з одного виду пенсії на інший.

Додатково, за бажанням пенсіонера, до цього періоду може бути врахована зарплата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Нагадаємо, в Україні деякі люди похилого віку можуть залишитися взагалі без пенсії, але отримуватимуть невелику допомогу від держави.

Фото depositphotos.com

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