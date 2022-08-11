В Україні запропонували підвищити вік мобілізації: що відомо

Попри те, що в Україні продовжується загальна мобілізація, призивають не всіх охочих. Одна з причин — вік. Як відомо, чоловіки віком від 60 років мобілізації не підлягають, попри наявність у них бойового досвіду (Афганістан, АТО, ООС, миротворчі операції) та вдале проходження медкомісії.



Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин у блозі на «НВ» розповів, що він уже подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується підвищити граничний вік для військовослужбовців.



У запропонованому законопроєкті нардеп пропонує підвищити граничний вік лише для тих, хто хоче захищати країну після досягнення 60-річного віку. Важливо, щоб ці люди самостійно зверталися до центрів комплектування та виявляли бажання йти воювати.



Проте лише волевиявлення від таких осіб для мобілізації буде замало — для цього знадобиться ще й готовність до дій військкомату.

Виключно за таких умов військкомат зможе відновити людину на обліку, після чого призовник зможе підписати контракт з ЗСУ та почати виконувати бойові завдання.



Головна мета запропонованого документа — дати центрам комплектування майорів, підполковників та полковників з досвідом та якісних солдатів, сержантів і не лише їх, які будуть об'єктивно корисними.



Нагадаємо, на сьогодні в Україні до ЗСУ вже мобілізовано півмільйона чоловіків. За потреби, буде мобілізовано ще півмільйона.

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