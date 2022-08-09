Жодних «хвиль» мобілізації немає: стало відомо, кого можуть відправити на передову без необхідної підготовки

Питання мобілізації дуже турбують багатьох українців. На цій темі постійно виникає купа міфів та домислів. Закони та підзаконні акти давно застаріли. Адвокати розповіли, кого можуть закликати насамперед та роз'яснили деякі незрозумілі моменти, які по-різному трактуються у законах та підзаконних актах, пише сайт 24 каналу.

Катерина Аніщенко, адвокат юридичної компанії Riyako&Partners, зазначила, що мережею поширюється інформація про «хвилі мобілізації». Але законом не передбачено таке поняття «хвиля». Є указ президента України № 69/2022 «Про загальну мобілізацію», Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закон України «Про військовий обов'язок та військову службу».

У зазначених законах сказано, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком кожного громадянина і це справа всього народу.

«Водночас, Міністерство оборони неодноразово зазначало, що у першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться резервістами, колишніми учасниками АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців і військовозобов'язаних, що відслужили. Тобто перевага надається особам з бойовим досвідом. Однак це не означає, що без досвіду не мобілізуватимуть», — пояснила Аніщенко.

Віолетта Монастирська, адвокат Адвокатського об'єднання Legal Strategy, пояснила, що на службу під час мобілізації та воєнного стану можуть призвати будь-кого з військовозобов'язаних.

Але черговість призову залежить від кваліфікаційних навичок призовників, а також від того, скільки військовослужбовців потрібно в ту чи іншу військову частину. Перевага зазвичай надається резервістам та колишнім учасникам АТО та ООС.

Монастирська зазначила, що можуть мобілізувати і людину без досвіду. Але відправляти на передову без достатніх навичок та навчань — не мають права.

На сьогодні через активні бойові дії навчання проводяться у скорочені терміни — від 7 до 20 днів.

Адвокати нагадали, хто не підлягає мобілізації:

- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з тяжкими хворобами;

- жінки та чоловіки, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

- люди, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, як студентам виїхати за кордон на навчання.

272

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram