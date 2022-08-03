Мобілізація йде за планом: стало відомо, скільки ще чоловіків можуть мобілізувати до ЗСУ за необхідності

В Україні продовжується друга хвиля мобілізації. На відміну від росії, Київ не відчуває нестачі в тих, хто готовий служити. Про це заявив командувач Оперативного Командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук, повідомляє «24 канал».

За його інформацією, до ЗСУ вже мобілізовано півмільйона чоловіків. Якщо буде потрібно, буде мобілізовано ще півмільйона.

Україні для ведення наступальних бойових дій потрібно більше важкого озброєння, а навчений особовий склад є.

Від імені всіх українців та військових командувач ОК «Південь» закликав країни заходу активізувати постачання ще більшої кількості артилерійських систем.

Ковальчук зазначив, що ВСУ не мали втрат жодної системи HIMARS, які наводять жах на російських окупантів.

Нагадаємо, днями в Україну прибули ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS та німецькі далекобійні РСЗВ MARS II. Найближчим часом Київ має отримати також 75 тисяч снарядів для 155-мм артилерії та снаряди для РСЗВ HIMARS.

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