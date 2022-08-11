«Їм би жити та любити»: у ДТП під Тернополем загинула молода гарна пара

У неділю, 7 серпня, на Тернопільщині сталася смертельна ДТП — загинули 23-річний чоловік та 19-річна дівчина. Про це повідомили у Нацполіції Тернопільської області.

Аварія сталася між селами Шибалин та Комарівка Бережанської громади. Зіткнулися Mercedes-Benz та Skoda Octavia. Удар був такої сили, що Skoda вилетіла на узбіччя. У ній загинули двоє молодих людей — 19-річна дівчина та 23-річний хлопець.

Поліція затримала водія Mercedes-Benz. Його та двох пасажирів, серед яких 10-річний хлопчик, госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють причини аварії. Триває слідство.



Від сильного удару Skoda вилетіла на узбіччя і перетворилася на купу металу. У ній на місці загинули 19-річна Марта Гриців та 23-річний Василь Пупко, йдеться у статті «Обозревателя».

Загиблі Марта та Василь зустрічалися. Дівчина навчалася у Калуші, закінчила ліцей. Поховали Марту 9 серпня у Калуші, крім батьків, у неї залишився старший брат.

Василь Пупко був родом з Калуша, він єдиний син у своїх батьків.

«Гарні, щасливі, добрі, привітні, милосердні, завжди з сонячною усмішкою! Їм би жити, любити, продовжувати свій рід українців! Але життя непередбачуване. Дорога, людська вседозволеність, скрип гальм — і дві безневинні душі поринули у вічність, туди, де немає смутку, болю, війни, жорстокості, байдужості, туди, де спокій, благодать, туди, де вони будуть навіки разом», — написала про загиблих їхня вчителька Любов Івашко.

Багато з тих, хто знав цю гарну пару, шокований тим, що сталося.

Нагадаємо, кілька днів тому на Вінниччині сталася смертельна ДТП — автомобіль влетів у відбійник, загинуло 8-місячне немовля.

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