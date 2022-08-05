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Події

Сумна ДТП у Вінницькій області: автомобіль влетів у відбійник, загинуло 8-місячне немовля

15:23 5 серпня 2022
ДТП

У селі Лука-Мелешківська Вінницької області сталася смертельна ДТП — машина влетіла у відбійник, загинула 8-місячна дитина.

Аварія сталася близько 20.30 години на вулиці Тиврівське шосе, повідомили в обласному главку поліції.

За попередньою інформацією, 28-річний водій легковика не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з відбійником.

Внаслідок аварії дитина отримала тяжкі травми та померла під час надання лікарями медичної допомоги на місці події. Батьків хлопчика госпіталізували.

Поліцією призначено низку експертиз, після проведення яких буде встановлена ​​остаточна причина аварії.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні у Миколаєві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, в одному з яких перебували військовослужбовці ЗСУ. Внаслідок аварії загинув водій-військовослужбовець, четверо пасажирів отримали травми.

Нагадаємо, наприкінці липня на Буковині в автокатастрофі загинули військовий, його дружина та двоє дітей.

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