Сумна ДТП у Вінницькій області: автомобіль влетів у відбійник, загинуло 8-місячне немовля
У селі Лука-Мелешківська Вінницької області сталася смертельна ДТП — машина влетіла у відбійник, загинула 8-місячна дитина.
Аварія сталася близько 20.30 години на вулиці Тиврівське шосе, повідомили в обласному главку поліції.
За попередньою інформацією, 28-річний водій легковика не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з відбійником.
Внаслідок аварії дитина отримала тяжкі травми та померла під час надання лікарями медичної допомоги на місці події. Батьків хлопчика госпіталізували.
Поліцією призначено низку експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії.
Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні у Миколаєві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, в одному з яких перебували військовослужбовці ЗСУ. Внаслідок аварії загинув водій-військовослужбовець, четверо пасажирів отримали травми.
Нагадаємо, наприкінці липня на Буковині в автокатастрофі загинули військовий, його дружина та двоє дітей.
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