На Чернігівщині батько вбив 7-річного синочка: стали відомі деталі

На Чернігівщині, де минулого року засудили жорстокого дітовбивцю, 25-річний батько випадково вбив власного сина, реагуючи на його «неприйнятну» поведінку. Як повідомили у обласній прокуратурі, на початку червня підозрюваний почав висловлювати синові невдоволення і в якусь мить, відчувши раптово виниклу неприязнь до дитини, штовхнув хлопчика у спину, внаслідок чого останній утратив рівновагу та вдарився животом об бильце крісла.

Так хлопчик отримав травми органів черевної порожнини з ушкодженням тонкої кишки, які ускладнились розлитим перитонітом, і через три дні, не отримавши належної медичної допомоги, помер вдома.

Наразі 25-річному місцевому мешканцю Прилук слідчими поліції повідомлено про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (частина 1 статті 119 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на початку року у Києві п'яна жінка вдарила ножем свого чотирирічного сина, а п'яний молодик вбив матір і вистрибнув з п'ятого поверху.

808

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram