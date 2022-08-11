39.01 / 39.93 39.67 / 40.87
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Чернігівщині батько вбив 7-річного синочка: стали відомі деталі

20:04 11 серпня 2022
Жорстоке виховання

На Чернігівщині, де минулого року засудили жорстокого дітовбивцю, 25-річний батько випадково вбив власного сина, реагуючи на його «неприйнятну» поведінку. Як повідомили у обласній прокуратурі, на початку червня підозрюваний почав висловлювати синові невдоволення і в якусь мить, відчувши раптово виниклу неприязнь до дитини, штовхнув хлопчика у спину, внаслідок чого останній утратив рівновагу та вдарився животом об бильце крісла.

Так хлопчик отримав травми органів черевної порожнини з ушкодженням тонкої кишки, які ускладнились розлитим перитонітом, і через три дні, не отримавши належної медичної допомоги, помер вдома.

Наразі 25-річному місцевому мешканцю Прилук слідчими поліції повідомлено про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (частина 1 статті 119 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на початку року у Києві п'яна жінка вдарила ножем свого чотирирічного сина, а п'яний молодик вбив матір і вистрибнув з п'ятого поверху.

808

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

кетчуп

«Про магазинний забудете назавжди»: готуємо ароматний кетчуп для пікніка

Андрій Новак

Чи повернеться курс долара та євро на довоєнний рівень: розповідає економіст Андрій Новак

Лорак

Ані Лорак відмовилася від росії та поїхала до Туреччини до екс-чоловіка Мурата: ЗМІ розповіли про зміни у житті співачки

гроші

Міжнародна організація ACTED сплачуватиме жителям п'яти областей по 2200 грн протягом трьох місяців: як їх отримати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту