Маленький онук Байдена захопив мільйони людей у всьому світі

Президент США Джо Байден з дружиною та родиною свого сина Хантера вирушив на тиждень у відпустку. Глава держави вибрав для відпочинку містечко Каява-Айленд у Південній Кароліні. Там мешкає всього 1 600 людей. Але містечко славиться своїм гольф-клубом. Байдени відпочивали тут уже тричі. Вперше Джо та Джілл приїжджали сюди, коли Байден був ще віцепрезидентом США.

Сім'я глави держави виїхала з Білого дому кількома машинами. Їх доставили на базу ВПС США «Ендрюс», де на «відпускників» уже чекав президентський літак.

Від'їзд Байденів показали усі провідні американські телеканали. Глядачів захопив онук президента малюк Бо. Це син Хантера Байдена та Меліси Коен.

Дитина була одягнена як його дідусь. На президенті був темно-синій костюм та біла сорочка з краваткою. Бо був теж у темно-синьому костюмі з позолоченими ґудзиками. Довге світле волосся малюка майоріло на вітрі. Дитина поводилася невимушено. Він копіював діда та махав рукою репортерам.

Перша леді обрала для перельоту зручну літню сукню з коротким рукавом рожевого кольору з великими квітами. Невістка президента США була у джинсах, білій блузці та жакеті. Хантер з'явився у темному костюмі.

Нагадаємо, Джо Байден майже три тижні провів в ізоляції, оскільки у нього виявили ковід. Після двох негативних тестів лікарі дозволили президентові вийти з карантину та вирушити у відпустку. Байден не бачив дружину та близьких весь час, поки перебував в ізоляції.

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