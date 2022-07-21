У Байдена ковід: що відомо про стан здоров'я президента США

У четвер, 21 липня, Білий дім повідомив, що у президента США Джо Байдена виявлено ковід. Позитивним виявився тест, який глава держави здав того ж дня вранці.

Прессекретар Байдена Карін Жан-П'єр заявила журналістам, що президент продовжує виконувати свої обов’язки. Якийсь час він проведе в ізоляції Білому домі. Байден уже почав проходити курс лікування.

Тест першої леді, зданий 21 липня, негативний. Джилл Байден повідомила пресу, що чоловік має дуже легкі симптоми ковіда. «З ним все добре», — додала вона.

За даними газети New York Daily News, 79-річного Байдена було вакциновано проти коронавірусу чотири рази. Друге бустерне щеплення йому зробили наприкінці березня 2022 року.

Доктор Ашиш Джа, головний координатор Білого дому з питань ковіда, повідомив, що у президента нежить. Він також відчуває слабкість. Температура тіла є нормальною. Байден приймає препарат Paxlovid. Звичайний курс лікування цими ліками у США становить п'ять днів.

Американські ЗМІ припускають, що президент міг заразитися коронавірусом під час своєї нещодавньої поїздки країнами Близького Сходу. Байден за кілька днів відвідав Ізраїль, Палестинську автономію, Саудівську Аравію. У нього під час вояжу було багато зустрічей з різними політиками та громадськими діячами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Джо Байден упав з велосипеда під час прогулянки у штаті Делавер.

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