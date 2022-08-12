Донька за допомогою екстрасенсів-шахраїв украла у своєї матері картини на 140 млн доларів

Поліція Бразилії запобігла злочинній діяльності групи аферистів, які виманили у 82-річної вдови приватного колекціонера твори живопису на суму понад 142 мільйони доларів. На чолі цього витонченого шахрайства стояла рідна донька жертви.

Як повідомляє Reuters, Женев'єва Богичі успадкувала після смерті чоловіка велику колекцію картин бразильських майстрів. Її донька Сабіна Богичі вирішила за всяку ціну отримати ці твори живопису.

Свою аферу вона розпочала у 2020 році. Сабіна підіслала до матері «ясновидющу». Екстрасенс заявила Женев'єві, що її донька скоро помре. І лише нетрадиційне лікування може її врятувати. Їй потрібне «духовне зцілення». Вдову стали водити до інших «екстрасенсів». І всі вони говорили те саме.

Женев'єва спочатку повірила і погодилася продати кілька картин, щоб сплатити за лікування Сабіни. Але незабаром у вдови з'явилися підозри. Тоді Сабіна разом зі своїми спільниками стала насильно утримувати матір удома. Робилося це під приводом, що Женев'єва настільки стривожена хворобою дочки, що втратила здатність самостійно приймати раціональні рішення.

Тим часом «екстрасенси» почали виносити з дому картини одну за одною. Вони пояснювали це тим, що полотна нібито прокляті та випромінюють негативну енергію. Їх треба очистити, відмолити.

Женев'єва все ж таки зуміла в якийсь момент вийти з-під контролю і вирушила до поліції. Було порушено кримінальну справу. Усього аферисти встигли вкрасти 16 картин, зокрема роботи відомих бразильських майстрів Сісеро Діаса, Рубенса Герхмана та Альберто Гіньяра.

Особливу цінність мають три полотна однієї з основоположниць бразильського модернізму Тарсили ду Амарал. Тільки ці роботи експерти оцінили у 130 мільйонів доларів зі зайвим.

У середу, 10 серпня, поліція провела рейд у будинках, де мешкали «екстрасенси"-шахраї. У Ріо-де-Жанейро було виявлено 11 вкрадених картин, зокрема «Захід сонця» кисті Амарал. Полотно було заховано під ліжком. Ще три картини знайшли у Сан-Паулу. Дві, що залишилися, аферисти встигли продати музею в Буенос-Айресі. Він пообіцяв повернути полотна законній власниці.

Заарештовано п'ятьох учасників афери, зокрема Сабіну. Двоє перебувають на втіках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Греції поліція знайшла дві картини, які було вкрадено у січні 2012 року. Це роботи Пікассо та Мондріана.

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