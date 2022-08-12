Новий тренд у манікюрі: прозорий френч

Навіть у найскладніших обставинах життя кожна жінка хоче бути гарною. Зачіска, макіяж, манікюр — це так важливо, щоб почуватися на висоті. Світ моди не стоїть на місці, з'являються нові тренди, які потрібно враховувати. Остання новинка — прозорий френч. Про нього «ФАКТАМ» розповіла відома нейл-стилістка, призерка міжнародного конкурсу з нейл-арту Кармен Мірела.

«Цей новий дизайн ще називають «французьке скло»

— Прозорий френч має вигляд неймовірно красивий, жіночний та елегантний, — каже Кармен Мірела. — Цей дизайн ще називають «французьке скло».

Френч з ефектом скла виглядає елегантно

— Для якої довжини нігтів він доречний?

— Його можна втілювати на будь-якій довжині. Цей тренд універсальний: він актуальний для повсякденного носіння та для особливих випадків. Його можна носити будь-коли та де завгодно. Саме тому тренд так подобається жінкам і стає дедалі популярнішим.

— З якими базовими кольорами його можна поєднувати?

— Прозора облямівка красиво виглядає у тандемі з будь-яким кольором, тому цей дизайн універсальний. Ви можете підібрати свій варіант під будь-яке вбрання. Але, звісно, найуніверсальнішим є поєднання із нюдом. Він виглядає найприродніше.

Прозорий френч можна доповнити дизайном із камінцями

«Дизайн має бути якомога лаконічнішим»

— Чи варто доповнювати прозорий френч камінцями?

— Звісно. Особливо ефектно — дрібними. Це виглядатиме ошатно й вишукано.

Кармен Мірела: «Прозорий френч стає дедалі популярнішим»

— Які ще тренди є актуальними?

— Матове покриття. Воно виглядає дуже стильно. Як і раніше, актуальні нюдове і пастельне покриття. Дизайн має бути якомога лаконічнішим. Перевантаженість деталями — поганий тон. Ну, а найголовніше — руки завжди мають бути доглянутими, а манікюр має бути виконаний бездоганно.

А про особливості літнього педикюру «ФАКТАМ» розповіла відома румунська нейл-стилістка, призерка міжнародного чемпіонату з нігтьового мистецтва Даніела Опроаїка.

Фото з альбому Кармен Мірели

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