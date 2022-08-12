Виплати українцям у Німеччині: як правильно оформити та сума допомоги з безробіття

У Німеччині, де змінилися правила перебування українських біженців на території країни, наші співгромадяни мають право подати заяву на отримання фінансової допомоги з безробіття II (Arbeitslosengeld II, ALG2).

Як пише WDR, з 1 червня українці отримують фінансову допомогу не на основі закону про забезпечення шукачів притулку, а через соціальний кодекс. Для цього потрібно звертатися до центрів зайнятості (Jobcenter).

Регулярна виплата у рамках допомоги з безробіття II є вищою, аніж згідно із законом про забезпечення шукачів притулку — до 449 євро на місяць на особу. Також українці можуть отримувати допомогу на дітей («дитячі гроші» — Kindergeld), а ще Bafög, державний напівкредит на період навчання.

Суми залежать від того, хто саме звертається по допомогу. Наприклад, самотні люди або батьки чи матері, які виховують дітей самостійно, отримують 449 євро на місяць. Хто живете з партнером або у так званій «спільноті за потребами», отримує 404 євро на особу на місяць. На дітей до п’яти років виплачують 285 євро, від шести до 13 років — 311 євро, для молоді від 14 до 17 років — 376 євро на місяць. На додаткову фінансову підтримку можуть розраховувати вагітні жінки та матері чи батьки-одинаки.

Також центр зайнятості покриває витрати на опалення та житло, якщо орендна плата є припустимою з точки зору центру зайнятості. Можлива й одноразова виплату на облаштування квартири або на закупку речей, необхідних під час вагітності й після пологів.

У випадку українців, які прибули до Німеччини до 1 червня, міграційні служби зазвичай вже передали до центрів зайнятості основну інформацію, як-от ім’я та місце проживання. У такий спосіб офіційно було подано заяву на отримання допомоги з безробіття II. Перед остаточним затвердженням виплат центрам зайнятості потрібно дізнатися ще додатково, наприклад, чи живете ви самі чи з партнером. Тому, за потреби, центр зайнятості сам виходить на зв’язок безпосередньо з тими, хто отримуватиме допомогу.

Тому, хто хоче подати заяву на отримання допомоги з безробіття ІІ напряму, необхідно спочатку призначити зустріч у центрі зайнятості. За потреби слід попередньо з"ясувати, чи може центр зайнятості організувати на цей «термін» перекладача з української мови. Але ви й самі можете взяти когось із собою для перекладу.

Заяву на отримання допомоги з безробіття II можна подати письмово або у режимі онлайн. Програма доступна лише німецькою мовою. Процедура оформлення триває близько півтора тижні.

Допомогу з безробіття ІІ може отримати будь-яка людина, якій щонайменше 15 років і яка ще не вийшла на пенсію. Гроші можна отримати лише, якщо немає роботи або зарплата така мала, що її не вистачає на життя.

Для вихідців з України обов’язковими є ще й такі умови:

Внесення даних до Центрального реєстру іноземців.

Дозвіл на перебування (Aufenthaltstitel) або тимчасова довідка про те, що заяву на отримання дозволу на перебування подано (Fiktionsbescheinigung).

Українки й українці, які хочуть отримувати соціальні виплати, мають пройти в установах на місцях процедуру реєстрації для розпізнання. Ця процедура передбачає реєстрацію фотографій та відбитків пальців у міграційній службі. Оскільки у деяких установах на місцях досі виникали проблеми, наразі для подання заявки на отримання допомоги ALG2 достатньо бути зареєстрованим у Центральному реєстрі іноземців. Але цю «процедуру реєстрації для розпізнання» (erkennungsdienstliche Behandlung) треба пройти до 31 серпня.

Подати заяву на отримання допомоги з безробіття II можна будь-коли. Якщо подати заяву наприкінці місяця, то центр зайнятості виплатить допомогу за весь місяць (заднім числом).

Українці, які отримують виплати від центрів зайнятості, включені у систему обов’язкового медичного страхування Німеччини. Зі страховим полісом можна звертатися безпосередньо до лікарів і не оплачувати нічого з власної кишені (за винятком спеціальних процедур чи медичних послуг, які не покриває медична страховка).

Агентство з питань праці створило гарячу лінію, через яку можна зв’язатися з українсько- чи російськомовними працівниками. Гаряча лінія працює з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00 та у п’ятницю з 8:00 до 13:00, за телефонним номером: +49 911 178−791.

Також з 1 червня умови надання права на отримання дитячої дотації в Німеччині були спрощені.

Раніше повідомлялося, що якщо біженець з України досяг пенсійного віку за німецьким законодавством (67 років), то він може подати клопотання про виплату соціальної допомоги (базового забезпечення) до місцевого відомства соціального забезпечення (Sozialamt).

Фото Pixabay

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