Грошова допомога для українських пенсіонерів у Німеччині: куди звертатися, як нараховують і кому загрожують штрафи

У Німеччині, де з 1 вересня змінюються правила прийому українських біженців, визначилися, яку допомогу отримуватимуть українські пенсіонери, які набули статусу тимчасового захисту в країні.

На відміну від України, в Німеччині пенсійний вік настає у 65 — 67 років (залежно від року народження).

Варто зазначити, що право на пенсію в Німеччині дає робота на її території зі сплатою податків і зборів. Тому біженці, які тільки приїхали і не мають відповідного стажу, не можуть отримувати німецьку пенсію. Проте, держава не залишає цю категорію переселенців без підтримки — пенсіонери-біженці з України в Німеччині отримуватимуть соціальну допомогу чи допомогу з безробіття. Як це працює:

- якщо біженець з України досяг пенсійного віку за німецьким законодавством (67 років), то він може подати клопотання про виплату соціальної допомоги (базового забезпечення) до місцевого відомства соціального забезпечення (Sozialamt).

- якщо такий біженець не працездатний, але ще не досяг пенсійного віку за німецьким законодавством, необхідно спочатку звернутися до місцевого Центру зайнятості населення (Jobcenter). Там буде проведено перевірку того, яке відомство відповідає за такого біженця.

Усіх пенсіонерів з України можна поділити на три групи, у кожному випадку діють різні правила та треба діяти по-різному:

Пенсіонери біженці віком від 67 років

Біженці віком від 67 років мають право на основне забезпечення за віком SGB XII. Для оформлення такої допомоги для українських пенсіонерів необхідно звертатися до Соціаламту (Sozialamt).

Пенсіонери віком до 67 років і отримують українську пенсію в Німеччині

Така категорія пенсіонерів у Німеччині має право на отримання допомоги Drittes Kapitel SGB XII: Hilfe zum Lebensunterhalt від Sozialamt. Суму допомоги зменшують на розмір виплат, які здійснюються в Україні.

Пенсіонери до 67 років і не можуть користуватися українською пенсією

У таких випадках тимчасові переселенці можуть розраховувати на допомогу по безробіттю Hartz 4 (SGB II) від Jobcenter. З виплат у Джобцентрі зазвичай не віднімають розмір пенсії, але ситуація може відрізнятися залежно від федеральної землі.

Як оформити допомогу пенсіонерам?

Для оформлення допомоги для переселенців необхідно подати заяву до відповідного відомства, залежно від групи, до якої ви належите. Після його розгляду буде ухвалено рішення про призначення виплат та їх розмір.

Чому важливо чесно вказати на наявність пенсії в Україні?

Необхідно враховувати, що приховування інформації про пенсійні виплати є приховуванням доходів, карається штрафом або ув'язненням до 5 років. Крім того, неправомірно виплачені кошти доведеться повернути. Якщо пенсія використовується родичами, які мешкають в Україні, або перераховується за рахунок плати комунальних послуг на батьківщині, це не є приводом для виключення таких коштів із доходу.

Раніше ми писали про те, що для полегшення долі українських біженців Німеччина запровадила грошову допомогу для сімей з дітьми від народження і до досягнення 18 років, а іноді навіть до 25 років.

Варто зазначити, що в Міністерстві соціальної політики України обговорюють питання, як рахувати та які виплати будуть для громадян, які вимушено поїхали за кордон та отримують виплати від місцевої влади.

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter