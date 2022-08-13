Ведучий популярного телешоу Grand Tour розбив машину під час зйомок

У п'ятницю, 12 серпня, один з ведучих популярного телешоу про машини Grand Tour Джеймс Мей потрапив в аварію. Інцидент стався у Норвегії, де відбуваються зйомки нового епізоду шоу. 59-річний Мей знаходився за кермом Mitsubishi Lancer Evo 8.

Автомобіль на швидкості 120 км/год вискочив з довгого тунелю на яскраве сонячне світло. Джеймс на якусь частку секунду втратив керування машиною та врізався в огорожу. Він не встиг пригальмувати, щоб плавно вписатись у поворот.

На допомогу до Мея першими поспішили його колеги — легендарні ведучі Джеремі Кларксон та Річард Хаммонд. Вони багато років раніше працювали над культовим телешоу Top Gear.

Річард Хаммонд. Джеймс Мей та Джеремі Кларксон

Джеймс сидів у розбитій машині. Виглядав він неважливо. Повсюди була кров. Мей скаржився на сильні болі в спині та шиї.

Джеймс Мей перед початком зйомок у Норвегії

Медики, які прибули на місце аварії, витягли ведучого з машини й доставили до лікарні. Там йому відразу ж зробили рентген та МРТ головного мозку. На щастя, побоювання не справдилися. Джеймс відбувся переломом ребра. Увечері його вже виписали та відправили додому відпочивати.

Поки не ясно, чи включать фрагмент з аварією до норвезького епізоду Grand Tour.

Автомобіль, який розбив Джеймс Мей

Нагадаємо, Річард Хаммонд, якому зараз 52 роки, сам потрапив у жахливу аварію у 2006 році під час зйомок Top Gear. Сталося це біля Нью-Йорка на колишній повітряній базі Елвінгтон. Знімався епізод, у якому Хаммонд мав перевірити можливості автомобіля Vampire з реактивним двигуном. Річард хотів побити британський рекорд швидкості. Він розігнав машину до 515 км/год, але не впорався з керуванням.

Після аварії Хаммонд провів кілька тижнів у лікарні, а потім ще довго відновлювався вдома. Він казав, що йому страшенно пощастило залишитися в живих. Багато хто не вірив, що Річард після такого знову сяде за кермо. Проте Хаммонд упорався з нервами й повернувся на телебачення, щоб знову працювати разом з Кларксоном.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли подробиці аварії, яку влаштувала у Лос-Анджелесі кінозірка Енн Гейч. Актриса перебувала під впливом алкоголю та наркотиків. У п'ятницю, 12 серпня, Гейч померла у лікарні.

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