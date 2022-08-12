Зірка Голлівуду Енн Гейч померла у лікарні через тиждень після автомобільної аварії

У п'ятницю, 12 серпня, голлівудська зірка Енн Гейч померла у лікарні. 53-річна актриса потрапила туди внаслідок автомобільної аварії. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Гейч врізалася своєю машиною у двоповерховий будинок у Лос-Анджелесі. Це сталося 6 серпня.

Автомобіль спалахнув. Пожежникам знадобилася година, щоб загасити його. Потім вони ще якийсь час витягали Гейч з викрученої машини. Енн була тоді свідома і навіть розмовляла з рятувальниками. Однак у лікарні актриса впала в кому і з неї не вийшла.

Поліція заявила, що винуватцем аварії була сама Гейч. Попередні результати аналізів крові показали присутність у її організмі хімічних речовин. Американські ЗМІ повідомили, що актриса сіла за кермо у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Вона вжила кокаїн та пила горілку.

У четвер, 11 серпня, родина Енн повідомила, що у неї гостра аноксична поразка головного мозку. Це означає, що мозок постійно відчуває нестачу кисню. Врятувати життя Гейч не вдасться. Тому вони дали дозвіл лікарям використовувати її внутрішні органи як донорські, якщо це можливо. Медики підтримували життєдіяльність Енн, щоб встановити, які з її органів підходять для зазначеної мети. 12 серпня систему життєзабезпечення з дозволу близьких Гейч було відключено.

У Енн залишилося двоє синів. Вона знялася в багатьох популярних фільмах — «Шість днів, сім ночей», «Я знаю, що ви зробили минулого літа», «Вулкан», «Донні Браско», «Психо», «Присяжна», «Бабник».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в США потонула відома актриса Мері Мара. Їй було 61 рік.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram