Рятувальники більше години витягували голлівудську зірку Енн Гейч з понівеченого автомобіля

Популярна американська актриса Енн Гейч перебуває у критичному стані в лікарні після автомобільної аварії, яка сталася 5 серпня у Лос-Анджелесі. 53-річна зірка комедії «Шість днів, сім ночей» та трилера «Присяжна» врізалася в будинок своєю машиною.

Поліція заявила, що Гейч їхала зі швидкістю 145 км/год. Вона була у стані алкогольного сп'яніння. У машині знайшли почату пляшку горілки.

На знімку видно пляшку горілки у салоні машини

Спочатку Енн на своєму Mini Clubman врізалася у гараж. Але це її не зупинило.

Зіткнення з гаражем

Акторка продовжила поїздку. За кілька хвилин вона в'їхала в житловий будинок. Причому спочатку автомобіль зніс огорожу.

Сталося це об 11:40 за місцевим часом. Певно, Гейч була п'яна з ранку.

Рятувальники заявили, що актриса була притомна і розмовляла з ними, коли вони прибули на місце. Однак вибратися з розбитої машини вона не могла. Енн опинилася в пастці. Рятувальникам знадобилося 65 хвилин, щоб витягти Гейч зі знівеченої купи заліза, на яку перетворився її Mini Clubman.

У рятувальній операції брали участь 59 людей!

Що спричинило таку безвідповідальну поведінку кінозірки, поки не ясно. Західні ЗМІ нагадують, що особисте життя Гейч раніше рясніло скандалами. Вона три роки жила з відомою телеведучою Еллен Дедженерес. Пара не приховувала свого лесбійського роману. Однак у 2000 році Енн та Еллен розлучилися.

Гейч заявила, що вважає цей досвід помилкою. Вона повернулася до гетеросексуальних стосунків. У 2001 році актриса вийшла заміж за кінооператора Коулмена Лаффуна. У березні 2002 року у них народився син Гомер. У 2008 році подружжя розлучилося. На той час Гейч вже жила з актором Джеймсом Таппером. У березні 2009 року вона народила сина Атласа.

Крім цих тривалих відносин в Енн були також короткі романи, наприклад, з популярним актором Томасом Джейном. Він одним з перших приїхав до лікарні до Гейч після аварії. Томас заявив журналістам, що стан Енн стабілізувався.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Іспанії охоронець Кріштіану Роналду розбив автомобіль Bugatti Veyron вартістю понад 2 млн. доларів, який належав знаменитому футболісту.

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