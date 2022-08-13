В Іспанії на музичному фестивалі раптовий порив вітру обрушив сцену: є жертви

У суботу, 13 серпня, в Іспанії на популярному музичному фестивалі Medusa сталася трагедія. О 04:20 за місцевим часом налетів раптовий шквальний вітер та обрушив сцену. Загинув 22-річний хлопець. Ще 17 людей отримали травми. Троє з них перебувають у тяжкому стані.

Фестиваль проводиться щорічно у місті Кульєра неподалік Валенсії. У момент обвалення сцени біля неї перебували щонайменше 50 тисяч людей. Вони танцювали та слухали музику. Потрібно було 40 хвилин, щоб евакуювати їх у безпечне місце.

Організатори фестивалю повідомили, що ухвалили рішення завершити його достроково. Вони зробили це не лише з поваги до родичів загиблого та постраждалих, а й з міркувань безпеки. Ніхто не міг дати гарантії, що шквальний вітер знову не вдарить.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що температура повітря вночі у районі Кульєри була 40 градусів. Швидкість убивчого пориву вітру становила 82 км/год.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Німеччині в парку розваг Legoland на американських гірках зіткнулися два потяги. Отримали травми 34 особи.

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