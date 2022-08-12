У парку атракціонів Legoland у Німеччині отримали травми 34 особи

У четвер, 11 серпня, у популярному парку атракціонів Legoland на півдні Німеччини внаслідок аварії постраждали щонайменше 34 особи. Двоє з них отримали тяжкі травми. На атракціоні «Вогненний дракон», який є різновидом американських гірок, один з поїздів різко загальмував, а інший врізався в нього.

Адміністрація Legoland повідомила, що поїзди на окремих ділянках гірок розвивають швидкість до 29 кілометрів на годину. Зіткнення було сильним. Для надання допомоги постраждалим довелося залучити весь персонал та викликати три рятувальні гелікоптери.

Legoland у Гюнцбурзі (Баварія) було відкрито у 2002 році. У парку налічується десять тематичних зон та понад 60 атракціонів. За один сезон Legoland відвідують у середньому близько 1,3 мільйона людей.

Атракціон "Вогняний дракон"

Це вже друга аварія у парках розваг у Німеччині за останні п'ять днів. 6 серпня у Клоттені (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) на американських гірках загинула 57-річна жінка. Вона випала з поїзда, що рухався на великій швидкості, і отримала смертельні травми. Причини трагедії з'ясовуються. Парк з 9 серпня відновив роботу, але американські гірки у Клоттені все ще закриті. Причину аварію в Гюнцбурзі теж поки не встановлено.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель п'ятьох дітей в Австралії. Сильний порив вітру підкинув надувний замок-батут на висоту близько десяти метрів. Трагедія сталася під час Різдвяних канікул.

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