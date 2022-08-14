Український Халк побив екссуперника Кличка, Джошуа та Ф'юрі: відео бою

У німецькому Гамбурзі пройшов вечір боксу, одним із поєдинків якого став бій між непереможним українським суперважковаговиком Ігорем Шевадзуцьким (10 перемог, 8 з них — нокаутом) на прізвисько Халк та американцем Кевіном Джонсоном (35 перемог, 19 з них — нокаутом, 20 поразок, 1 нічия).

У своїй кар'єрі суперник нашого співвітчизника виходив у рингу проти таких зірок світового боксу, як Віталій Кличко, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі (у всіх випадках Джонсон програв), але накопичений досвід не допоміг американцю цього разу. Поєдинок пройшов за переваги уродженця Кривого Рогу, який домінував упродовж більшості раундів, і в підсумку рефері віддав перемогу українцю — 80:72.

Відео бою Ігор Шевадзуцький — Кевін Джонсон

Зазначимо, що також у рамках вечора боксу мав відбутися бій за участю ще одного українця Віктора Вихриста (9 перемог, 7 із них — нокаутом), але поєдинок довелося скасувати через те, що суперник нашого співвітчизника, боснієць Аднан Редзович (22 перемоги, 10 із них — нокаутом, 6 поразок), здав позитивний тест на коронавірус.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Віктор Плотніков завоював чемпіонський пояс після 12 поразок поспіль.

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