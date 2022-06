Український боксер завоював чемпіонський пояс після 12 поразок поспіль

Після дискусії з WBU і комісія результату буде перевірено! 114−114 scored is actually 114−113 в favor Plotnikov. Viktor Plotnikov breaks a 12 fight winless streak dating back to 2015 and is NEW WBU champion! https://t.co/aAf8w6ZBML pic.twitter.com/6GY7wAp8wu