Український боксер завоював чемпіонський пояс після 12 поразок поспіль

44-річний українець Віктор Плотніков (34 перемоги, 15 з них — нокаутом, 15 поразок) завоював чемпіонський пояс WBU у першій середній вазі, перемігши в рамках вечора боксу в німецькому Дессау місцевого боксера Ронні Габеля (29 перемог, 20 з них — нокаутом, 6 поразок).

Уродженець Львова підходив до поєдинку, маючи серію з 12 (!) поразок поспіль — востаннє Віктор ішов із рингу переможцем у грудні 2015 року. Цього разу бій із володарем титулу пройшов повністю під диктовку нашого співвітчизника, у першому раунді Габель побував у нокдауні, але у результаті поєдинок продовжився до фінального гонгу.

Своє слово взяли судді, які, незважаючи на тотальну перевагу Плотнікова, присудили нічию — 114:114, що залишала чемпіонський пояс у німецького боксера. На щастя, втрутилася спеціальна комісія WBU, яка змусила несумлінних суддів переглянути свої записки, і в підсумку українець зміг перервати невтішну для себе серію та стати володарем титулу.

Після дискусії з WBU і комісія результату буде перевірено! 114−114 scored is actually 114−113 в favor Plotnikov. Viktor Plotnikov breaks a 12 fight winless streak dating back to 2015 and is NEW WBU champion! https://t.co/aAf8w6ZBML pic.twitter.com/6GY7wAp8wu - Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 25, 2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер Владислав Сіренко продав свій чемпіонський пояс заради допомоги сиротам, матір яких убили рашисти.

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