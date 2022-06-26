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Спорт

Український боксер завоював чемпіонський пояс після 12 поразок поспіль

12:01 26 червня 2022
Віктор Плотніков

44-річний українець Віктор Плотніков (34 перемоги, 15 з них — нокаутом, 15 поразок) завоював чемпіонський пояс WBU у першій середній вазі, перемігши в рамках вечора боксу в німецькому Дессау місцевого боксера Ронні Габеля (29 перемог, 20 з них — нокаутом, 6 поразок).

Уродженець Львова підходив до поєдинку, маючи серію з 12 (!) поразок поспіль — востаннє Віктор ішов із рингу переможцем у грудні 2015 року. Цього разу бій із володарем титулу пройшов повністю під диктовку нашого співвітчизника, у першому раунді Габель побував у нокдауні, але у результаті поєдинок продовжився до фінального гонгу.

Своє слово взяли судді, які, незважаючи на тотальну перевагу Плотнікова, присудили нічию — 114:114, що залишала чемпіонський пояс у німецького боксера. На щастя, втрутилася спеціальна комісія WBU, яка змусила несумлінних суддів переглянути свої записки, і в підсумку українець зміг перервати невтішну для себе серію та стати володарем титулу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер Владислав Сіренко продав свій чемпіонський пояс заради допомоги сиротам, матір яких убили рашисти.

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