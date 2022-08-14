Погода на Маковія в Україні: спека і грозові дощі

На Маковія, 14 серпня, спека в східній частині України посилиться до +34+37 градусів.

Як прогнозує синопткиня Наталія діденко, на півдні та в центральних областях передбачається +29+34 градуси. Лише на Вінниччині буде свіжіше — близько +28 градусів.

У північних областях протягом неділі — максимально до +26+30 градусів, на Сумщині — до +32 градусів. В західній частині України очікується +24+28 градусів.

«Вдень грозові дощі погуляють по Карпатах та навколишніх районах, місцями на півдні — до злив на Херсонщині, ввечері поширяться на практично всі західні області, а також Житомирщину та Київщину. Решта території України буде серед сухого повітря», — відзначила синопткиня та додала, що дощі зараз випадають вкрай нерівномірно, дуже локально — за кілька хвилин сформована купчаста хмара може спричинити на відносно невеликій ділянці сильну зливу, грозу, град і шквал.

Фото Наталії Діденко

У Києві грозові дощі більш ймовірні ввечері, протягом дня — без істотних опадів. Температура повітря очікується близько +30 градусів.

Початок наступного тижня, за словами Наталії Діденко, буде в України спекотним практично повсюдно — максимальна температура повітря становитиме +29+34 градуси. Але найгарячіше буде на сході — вдень очікується до +36+38 градусів. Синопткиня зазначає, що це буде чи не найсильніша спека в Європі.

Фото Наталії Діденко

В західних областях буде свіжіше — вдень 15 серпня очікується до +25+30 градусів. Дощі та грози витягнуться від західної частини України до південної, захоплюючи часом центральні області. На решті території серйозні опади малоймовірні.

При грозах можливі локально зливи, град та шквалисте посилення вітру.

Фото Наталії Діденко

У Києві 15 серпня переважатиме суха спекотна погода з максимальною температурою повітря +30+33 градуси.

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Фото Pixabay

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