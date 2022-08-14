Погода на Маковія в Україні: спека і грозові дощі
На Маковія, 14 серпня, спека в східній частині України посилиться до +34+37 градусів.
Як прогнозує синопткиня Наталія діденко, на півдні та в центральних областях передбачається +29+34 градуси. Лише на Вінниччині буде свіжіше — близько +28 градусів.
У північних областях протягом неділі — максимально до +26+30 градусів, на Сумщині — до +32 градусів. В західній частині України очікується +24+28 градусів.
«Вдень грозові дощі погуляють по Карпатах та навколишніх районах, місцями на півдні — до злив на Херсонщині, ввечері поширяться на практично всі західні області, а також Житомирщину та Київщину. Решта території України буде серед сухого повітря», — відзначила синопткиня та додала, що дощі зараз випадають вкрай нерівномірно, дуже локально — за кілька хвилин сформована купчаста хмара може спричинити на відносно невеликій ділянці сильну зливу, грозу, град і шквал.
У Києві грозові дощі більш ймовірні ввечері, протягом дня — без істотних опадів. Температура повітря очікується близько +30 градусів.
Початок наступного тижня, за словами Наталії Діденко, буде в України спекотним практично повсюдно — максимальна температура повітря становитиме +29+34 градуси. Але найгарячіше буде на сході — вдень очікується до +36+38 градусів. Синопткиня зазначає, що це буде чи не найсильніша спека в Європі.
В західних областях буде свіжіше — вдень 15 серпня очікується до +25+30 градусів. Дощі та грози витягнуться від західної частини України до південної, захоплюючи часом центральні області. На решті території серйозні опади малоймовірні.
При грозах можливі локально зливи, град та шквалисте посилення вітру.
У Києві 15 серпня переважатиме суха спекотна погода з максимальною температурою повітря +30+33 градуси.
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Фото Pixabay106
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