Карпати «замерзнуть», схід розжариться: якою буде погода на Маковія та коли повернеться нестерпна спека до +40

Погода в Україні в суботу, 13 серпня, вражатиме — температура повітря в день коливатиметься від +10 до +35 градусів у залежності від регіону.

Про це повідомляє синопткиня Наталія Діденко. За її прогнозом, найсвіжіше буде на заході країни:

В Карпатах очікується +10+16 градусів.

В західних областях — до +20+25 градусів.

У північних та центральних областях України — до +25+29 градусів.

На Полтавщині, у Кропивницькому з районами та на Сумщині — до +27+30 градусів.

У південній частині України — до +28+33 градуси.

А на сході передбачається до +30+35 градусів.

Фото Наталії Діденко

Періодичні дощі з грозами пройдуть у західних областях, надвечір досягнуть Житомирщини, Вінниччини та Одещини. На решті території України істотних опадів не передбачається. Хіба що найближчої ночі локальні дощі можливі на Запоріжжі та в центральних областях.

На півночі України 13 серпня північно-східний вітер часом сягатиме до 15−18 метрів за секунду.

У Києві в суботу переважно без опадів, протягом дня — до +27+29 градусів. Але північно-східний вітер буде рвучким.

«На Маковія в Україні скрізь буде тепло, на сході та півдні спекотно. Ближче до Спаса спека охопить всю Україну, у східній частині та на південному сході можливо до +36+40 градусів», — додала синопткиня.

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Фото Pixabay



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