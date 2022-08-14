«Забирають до військкомату всіх підряд»: рашисти вербують українців на окупованій Луганщині

Рашистська влада у так званій «луганській народній республіці» продовжує примусову мобілізацію серед чоловіків. У Луганську на передову забирають усіх чоловіків без винятку, в Старобільську очікується зростання цін через закриття оптових баз внаслідок нестачі водіїв, експедиторів, торгових представників, які масово покидають окуповану територію Луганська. Про це повідомляють «Старобільські новини».

«Працівників намагаються заманювати, видають так звані «жовті квитки», які повинні звільняти від мобілізації, але ці папірці не є аргументом для працівників військкоматів.

Тому до деяких оптових баз у Старобільську товари вже почали надходити із запізненням та за підвищеними цінами. Але це тільки початок, й без того космічні ціни на продукти та засоби гігієни можуть значно підвищитись ще. На даний момент до Луганська та інших українських територій, окупованих з 2014 року, чоловікам їздити небезпечно. Окупанти нехтують прописками та забирають до військкомату всіх підряд. Одного чоловіка військові погрузили до УАЗіка і поїхали".

Окупанти вже шукають поповнення в Старобільську. Місцева мешканка повідомила журналістам, що в районі центрального ринку двоє військових ходили з папкою та пропонували йти на службу за контрактом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на території ОРДЛО проводиться примусова мобілізація, непідготовлений особовий склад без бойового досвіду спрямовується на найважливіші напрямки.



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