В рф, де путін так і не оголосив мобілізацію, що прогозували на 9 травня, на державному рівні продовжується прихована мобілізація, проте країна-агресор вже вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп.

«У Білгородській та Ростовській областях росії на основі призовників та мобілізаційних ресурсів формуються нові підрозділи окупаційних військ, які прямують на територію України. Проте застосування таких військ переважно неефективне», — заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скибіцький.

За його словами, військовозобов'язаних викликають через військкомати, росіяни підписують контракти, потрапляють до нових підрозділів та вирушають до України.

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Вадим Скибицький зазначив, що ефективність застосування таких військ показують бойові дії: «У багатьох випадках це не ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогоднішній день ресурси, що стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп, російська федерація вичерпала. Хоча у неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України».

Він також зазначив, що у підрозділах російських окупаційних військ панує пригніченість та депресивний морально-психологічний клімат. Особливо у підрозділах, куди направляють мешканців окупованих районів Луганської та Донецької областей. На території ОРДЛО проводиться примусова мобілізація, непідготовлений особовий склад без бойового досвіду спрямовується на найважливіші напрямки.

«Крім того, ті резервісти, які прямують на територію України з росії, особливо її центральних та східних регіонів, думали, що їдуть заробляти гроші, а тут їх, по суті, зустрічає потужний опір ЗС України, сил оборони, територіальної оборони і всього населення України» , — додав представник військової розвідки України.

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Фото ГУР МО України

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