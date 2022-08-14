Колишній футболіст збірної України змінив клуб у Туреччині

33-річний ексфорвард київського «Динамо» та збірної України Артем Кравець, який у 2020 році був на межі розлучення з красунею-дружиною, знайшов собі новий клуб.

Нападник виступав у Туреччині з 2018 року (з невеликою перервою на повернення до «Динамо»), захищаючи кольори «Кайсеріспора» та «Коньяспора». З останнім футболіст розірвав контракт на початку лютого цього року, після чого перебував без ігрової практики. У підсумку форвард вирішив не виїжджати з країни і, підписавши угоду на один рік, став гравцем клубу другого дивізіону — «Сакарьяспора», який представив українця нарізкою голів.

Son olarak Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme sözleşme imzaladık.



Hoş geldin Kravets! #DelilerinTakım pic.twitter.com/h9nZ0lu1Cd — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) August 14, 2022

Зазначимо, що минулого сезону Кравець провів лише один матч, у Кубку Туреччини, за «Коньяспор», а перед цим був лідером атак команди, у чемпіонаті-2020/2021 забивши у 29 матчах 9 м'ячів. Футболку же національної збірної України нападник востаннє одягав у червні 2019 року, коли вийшов на заміну у відбірному матчі Євро-2020 проти Сербії (5:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Олександр Зінченко перейшов із «Манчестер Сіті» до «Арсеналу».

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