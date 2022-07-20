Зінченко змінив клуб в Англії: Пеп Гвардіола влаштував особливе прощання з українцем

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який за підсумками минулого сезону став чотириразовим чемпіоном Англії, змінив клуб на Туманному Альбіоні.

Після п'яти років виступів за «Манчестер Сіті» (128 матчів, 2 голи у всіх турнірах) наш співвітчизник став гравцем лондонського «Арсеналу». Олександр уже залишив розташування «небесних» та приєднався до «канонірів», які перебувають у турне по США, де українець пройде медогляд та підпише контракт. Як повідомляють англійські ЗМІ, сума угоди складе 36 млн доларів, ще близько 2,5 млн в американській валюті «МанСіті» отримає у якості різних бонусів.

«Зінченко, як і Жезус та Стерлінг, вплинули на команду. Неймовірні люди та особливі гравці, але вони йдуть далі. „Челсі“ та „Арсенал“ — неймовірні клуби, я радий успіху своїх хлопців. Наша подяка за те, як вони поводилися на полі та за його межами. Із Олексом вийшло добре, ми змогли нормально попрощатися. З Габріелем та Рахімом ні, але з Олексом ми повечеряли та попрощалися», — розповів головний тренер «Сіті» Пеп Гвардіола у коментарі виданню Manchester Evening News.

Додамо, що «Арсенал» очолює іспанець Мікель Артета, який упродовж кількох років був помічником Гвардіоли у «МанСіті». Отже можливості нашого співвітчизника, а також бразильця Габріеля Жезуса, який прийшов із ним, наставнику добре знайомі.

До речі, Зінченко став одним із найдорожчих українських футболістів в історії. Випереджає нинішній трансфер уродженця Радомишля лише Андрій Шевченко, за перехід якого влітку 2006-го лондонський «Челсі» заплатив «Мілану» 45 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк перейшов до англійського «Брентфорда».

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