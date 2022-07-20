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Спорт

Зінченко змінив клуб в Англії: Пеп Гвардіола влаштував особливе прощання з українцем

12:20 20 липня 2022
Олександр Зінченко та Пеп Гвардіола

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який за підсумками минулого сезону став чотириразовим чемпіоном Англії, змінив клуб на Туманному Альбіоні.

Після п'яти років виступів за «Манчестер Сіті» (128 матчів, 2 голи у всіх турнірах) наш співвітчизник став гравцем лондонського «Арсеналу». Олександр уже залишив розташування «небесних» та приєднався до «канонірів», які перебувають у турне по США, де українець пройде медогляд та підпише контракт. Як повідомляють англійські ЗМІ, сума угоди складе 36 млн доларів, ще близько 2,5 млн в американській валюті «МанСіті» отримає у якості різних бонусів.

«Зінченко, як і Жезус та Стерлінг, вплинули на команду. Неймовірні люди та особливі гравці, але вони йдуть далі. „Челсі“ та „Арсенал“ — неймовірні клуби, я радий успіху своїх хлопців. Наша подяка за те, як вони поводилися на полі та за його межами. Із Олексом вийшло добре, ми змогли нормально попрощатися. З Габріелем та Рахімом ні, але з Олексом ми повечеряли та попрощалися», — розповів головний тренер «Сіті» Пеп Гвардіола у коментарі виданню Manchester Evening News.

Додамо, що «Арсенал» очолює іспанець Мікель Артета, який упродовж кількох років був помічником Гвардіоли у «МанСіті». Отже можливості нашого співвітчизника, а також бразильця Габріеля Жезуса, який прийшов із ним, наставнику добре знайомі.

До речі, Зінченко став одним із найдорожчих українських футболістів в історії. Випереджає нинішній трансфер уродженця Радомишля лише Андрій Шевченко, за перехід якого влітку 2006-го лондонський «Челсі» заплатив «Мілану» 45 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк перейшов до англійського «Брентфорда».

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