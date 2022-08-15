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Визнання росії країною — спонсором тероризму: що це дає Україні, пояснює міністр юстиції

10:30 15 серпня 2022
Росія країна – спонсор тероризму

Статус країни — спонсора тероризму є найрелевантнішим саме в контексті законодавства США. Це їхній спеціальний статус, який, по суті, дозволяє блокувати будь-які операції з такою країною. Про це міністр юстиції України Денис Малюська повідомив в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

«Тобто визнання США росії державою — спонсором тероризму — насамперед економічний удар по її діяльності. Юридичні наслідки такого кроку дуже серйозні та далекоглядні. В результаті прийняття цього рішення, агресору буде дуже складно, практично неможливо працювати на міжнародних ринках», — пояснює Денис Малюська.

Також міністр зауважив, що, по суті, це один із найрадикальніших, найсерйозніших санкційних інструментів. Він дещо за межами кримінального процесу, оскільки у США визнання держави спонсором тероризму — компетенція державного секретаря пана Блінкена.

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