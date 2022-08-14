Хто має відповісти за вбивства в Оленівці, де працюють та утримуються російські військовополонені, — розповідає Денис Малюська

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну без домівок залишилось майже 3,5 млн українців. Зафіксовано знищення або руйнування понад 116 тис об'єктів житлового фонду: 12,3 тис багатоквартирних будинків та 104,1 індивідуальних садибних. Такі дані наводить Мінрегіон. На жаль, щодень цифри лише збільшуються. Як наслідок, люди не мають де жити. Це вже не кажучи про інфраструктурні об'єкти: стерті з лиця землі школи, дитсадки, лікарні та знищений бізнес. Таким чином, вже сьогодні треба думати як стягнути репарації та компенсацій з країни-агресора, адже йдеться про мільярди доларів, які, вочевидь, москва не платитиме з доброї волі.



Звісно, матеріальні втрати у війні можна було б покрити грошима, отриманими від реалізації російських активів, заморожених у світі. Щоправда, якщо конфіскувати золотовалютні резерви рф Україна має непогані перспективи, то зі статками кремлівських олігархів ситуація дещо інакша. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів міністр юстиції України Денис Малюська. Також він поділився інформацією, в якій з країн найбільше сконцентровано підсанкційних активів рф та олігархів кремля, наскільки реально притягнути агресора до відповідальності за фактичне вбивство українських військовополонених в Оленівці та назвав наслідки присвоєння росії статусу «країни спонсора-тероризму».



«За інтенсивністю обмінів попит з російської сторони більший на військовополонених, походженням саме з території рф»

- Денисе, розпочнім нашу розмову з шокуючого вбивства українських військовополонених у колонії в селищі Оленівка. Генпрокурор Андрій Костін вже сказав, що вибух спричинила російська термобарична зброя. Тож, чи можна притягнути до відповідальності росію за цей злочин?

- Якщо йдеться про організаторів, виконавців тобто тих, хто безпосередньо давав наказ це зробити, безумовно можна. Для цього необхідно зібрати відповідну доказову базу. Згодом дати їй хід в одному чи й кількох судах, до компетенції яких належать воєнні злочини.

Проблема ж не стільки в сенсі винесення вироку, скільки в складнощах з його виконанням. Для того, щоб людину відправити у в'язницю її спочатку потрібно піймати, отримати над нею контроль, засудити та ув'язнити. У нас складнощі з тим, що росія війну не програла, принаймні поки що, тому мало кого фізично можна відправити у місця позбавлення волі.

- Водночас деякі експерти стверджують, що визнання рф державою-спонсором тероризму може допомогти у притягненні її до відповідальності.

- Тут є важливі нюанси. Статус «країни спонсору-тероризму» найбільш релевантний саме у контексті законодавства США. Це їх спеціальний статус, що по суті дозволяє блокувати будь-які операції з такою країною. Тобто визнання США росії державою-спонсором тероризму — передовсім економічний удар по діяльності рф. Юридичні наслідки такого кроку дуже серйозні та далекоглядні. У наслідок прийняття такого рішення, росії буде дуже складно, практично неможливо, працювати на міжнародних ринках. По суті це один з найрадикальніших, найсерйозніших санкційних інструментів, який дещо за межами кримінального процесу. Адже в США визнання держави-спонсором тероризму — компетенція державного секретаря пана Блінкена.

- В Україні перебуває чимало російських військовополонених. Уточніть, скільки саме та де вони знаходяться?

- Точні дані є, але назвати їх не можу. Проте маю сказати, що вони утримуються ізольовано, окремо від українських ув'язнених і засуджених. Є спеціальний табір для російських військовополонених, там перебувають лише вони. Певна кількість цих осіб «розкидана» іншими установами, де утримують ув'язнених і засуджених. Українські засуджені доступу до них не мають, навіть якщо це й одна й та ж установа. Варто зауважити: російських військових ніхто й ніде не любить.

- Якщо проаналізувати географію російських військовополонених, звідки їх найбільше?

- Їхнє точне місце проживання ми не опитуємо, адже за Женевською конвенцією не маємо на це повноважень. Проте, за інтенсивністю обмінів, попит з російської сторони більший на військовополонених, походженням саме з території рф. Відповідно, їх набагато менше цікавлять ті, хто з так званих «ДНР» і «ЛНР» й інших окупованих територій. Таким чином, у структурі наших військовополонених завжди є велика частина так званих «ЛНР» і «ДНР». Але складно сказати чи їх найбільше там воювало, чи потрапляло в полон, а можливо повільніше забирали для обміну.

- Перебуваючи в цьому таборі вони працюють?

- Так, займаються деревообробкою. Щоправда, це лише в таборі. В інших установах немає інфраструктури для того, щоб вони працювали окремо від інших ув'язнених і засуджених.



Щодо ймовірності отримання зарплати, на даному етапі по суті це волонтерство. Тобто грошей вони не отримують.



— Представники міжнародних організацій навідуються в ці табори?

- Перебування російських військовополонених в таборі та інших місцях контролюють міжнародні організації, зокрема їх часто відвідують представники Червоного Хреста.

- До українських військовополонених, які утримуються окупантом, потрапляють представники того ж Червоного Хреста?

- Щодо наших військовополонених — на це питання не можу відповісти, оскільки воно не належить до моєї сфери компетенції. Проте, наскільки я знаю, з цим є великі складнощі.

«Блокування активів болюче для росіян, але ще болючішою була б їх конфіскація»

- У нещодавно опублікованому звіті про фінансову стабільність Нацбанку України зазначається, що російські окупаційні війська завдали збитків нашій країні на понад 100 мільярдів доларів. Постає питання — які шанси України отримати від рф репарації?

- Перспективи непогані. Є два основні шляхи. Перший, виграти у війні й потім застосовується класичний спосіб: країна, яка програла вимушена це зробити. Проте це довгостроковий інструмент, його ключовою умовою є наша радикальна перемога у війні.



Інший інструмент. Якщо такої перемоги не відбудеться, у сенсі ми не захопимо столицю чи вище політичне керівництво, що є більш реалістично, тоді можемо розраховувати на репарації, які здійснюватимуться поза доброю волею рф. У даному випадку може йтись про конфіскацію російських активів, які знаходяться в країнах Заходу. Передовсім золотовалютних резервів. Тут м'ячик на полі наших Західних партнерів: потрібне політичне рішення керівників цих країн про направлення золотовалютних резервів на компенсацію шкоди, завданої рф. Це можливо. Відповідні інструменти є. Зараз ми перебуваємо в активних перемовинах щодо цього. Для реалізації даного інструменту потрібно підписати міжнародні договори з країнами, які утримують активи рф за кордоном. Йдеться про сотні мільярдів доларів.



Конфіскація золотовалютних резервів рф має хороші перспективи для втілення у життя. Я б навіть сказав так: якщо війна перейде у довгостроковий формат, то цей сценарій буде реалізовано. Тобто ми отримаємо доступ до даних коштів. Проте казати, що так відбудеться найближчим часом чи доведеться зачекати — це знову ж питання політики.



- Захід наклав санкції й на багатьох російських олігархів чиї активи, що знаходяться за межами рф, заарештовано. На вашу думку, наскільки складно буде їх конфіскувати на користь України, зважаючи на те наскільки ретельно розвинені демократії захищають приватну власність?

- Конфіскувати активи російських олігархів буде надзвичайно складно. На це точно підуть роки. Захід вміє працювати, їх правова система має два основні механізми. Перший — конфіскація активів у зв'язку з вчиненням певними особами злочинів. Тобто виноситься вирок суду і відбувається конфіскація. Коли ми говоримо про російських олігархів, навряд чи може йтись про масове винесення таких вироків у кримінальних провадженнях.

Другий, коли йдеться про терористичні організації, тоді задіюються аналогічні механізми для контролю і конфіскації їх активів. Щоправда, знову ж тут не мовиться про приватний бізнес і приватних осіб. Відповідно, механізму який би передбачав швидке, зрозуміле відібрання за кордоном власності у російського бізнесу, що заробив свої кошти на використанні чи паразитуванні на ресурсах рф, або лояльності до керівництва країни-агресора — наразі немає, на жаль. Тому це точно довгострокова історія.

Якщо йдеться про золотовалютні резерви росії, як держави, — історія, яка теоретично має всі шанси швидко реалізуватись на практиці, за умови політичної волі наших партнерів. Натомість щодо фізосіб цього не достатньо. В даному випадку треба проводити велику і складну юридичну війну. Водночас треба розуміти: росіяни точно наймуть кваліфікованих юристів та адвокатів для захисту своїх інтересів у судах. Тому це будуть кількарічні судові процеси.

- У зв'язку зі складнощами конфіскації цих активів виникає побоювання — а чи не знімуть з них санкції за кілька років?

— Найближчим часом — ні. Навпаки блокування розширюватиметься. Однак, вже зараз підсанкційні особи намагаються оскаржувати накладені санкції задля чого й звертаються в суди.



Проте, рано чи пізно, нехай це буде через 10 років, все-одно постане питання — що далі. Тоді необхідно або застосовувати механізм конфіскації, який до того часу розроблять, або знімати санкції з якимись умовами. Наразі це відкладена історія. Блокування активів є болючим для росіян, але ще болючішою була б їх конфіскація. Поки що цього немає.



- Якщо майно рф все ж конфісковуватимуть, в яких країнах це буде зробити найскладніше?

- У всіх країнах це буде складно зробити. Оскільки база захисту права власності в країнах ЄС, США, Британії — схожа. Там цей інститут захищається приблизно однаково та базується на ідентичних юридичних принципах. Загалом, захищається максимально надійно. Усюди рішення про відібрання активів можна буде оскаржувати в судах. Немає такої країни, де було б легко заповнити правовий вакуум та конфіскувати заарештовані активи.

- До офшорних рахунків російських олігархів конфіскація може «дотягнутись»?

- Ключове питання — це активи, які знаходяться в репутаційних юрисдикціях. Наразі не мовиться про офшорні країни. Вони точно не гратимуться у політику й не намагатимуться робити якісь незвичні політичні кроки. Тобто рухатимуться у напрямку, заданому великими західними країнами. Передовсім йдеться про Британію, США, Німеччину, Францію.

У продовженні інтерв'ю, яке вийде незабаром, міністр юстиції дасть поради, що наразі потрібно зробити людям та бізнесу, які втратили майно через війну задля отримання в майбутньому компенсації збитків. А також чи вдається росії обходити санкції та чому їх дію варто порівнювати з отрутою, що хоч і поступово, проте вбиває економіку країни-агресора.

Фото в заголовку: https://minjust.gov.ua

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