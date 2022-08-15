Окупантам багато знати — шкідливо: у Білгородській області дрон ЗСУ підірвав вежу для спостереження за Україною

Увечері у неділю, 14 серпня, у селі Козинка Білгородської області українські військові позбавили росіян мобільного зв'язку. Український дрон-камікадзе висадив у повітря вежу, з якою велося спостереження за територією нашої країни.

Новину про відсутність зв'язку та «роботу ДРГ» поширили російські Telegram-канали.



Місцева влада повідомила про те, що деякі міфічні ДРГ «виявлені та знешкоджені». Мешканці росії були дуже здивовані тим фактом, що диверсантам взагалі вдалося потрапити на територію росії.



Вже у понеділок, 15 серпня, Telegram «Оперативний ЗСУ» повідомив, що удару по вежі завдав український дрон-камікадзе.

І цього разу «надсучасне» російське ППО знову не спрацювало. На кадрах видно, як після вибуху вежа просто впала на землю.



Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні майже 44 тисячі своїх військових. Втрати у техніці кілька тисяч одиниць.

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