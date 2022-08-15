39.05 / 40.00 39.70 / 40.94
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Мінус 200 окупантів, вертоліт та 12 танків: названо втрати ворога за добу

10:20 15 серпня 2022
Мінус 200 окупантів, вертоліт та 12 танків: названо втрати ворога за добу

Минулої доби ЗСУ, які активізували активність авіації на півдні України, ліквідували 200 російських окупантів — з їх урахуванням росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 43 750 своїх військових.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Крім людського ресурсу бойові втрати росії на 15 серпня склали:

  • танків — 1876 (+12 за добу);
  • бойових броньованих машин — 4141 (+15);
  • артилерійських систем — 985 (+5);
  • вертольотів — 195 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 787 (+3);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3044 (+5);
  • спеціальної техніки — 92 (+1).

Крім того, ЗСУ на півдні та сході знищили по одній базі окупантів.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ завдали удару по базі «вагнерівців» у Попасній (Луганська область), що може різко змінити оперативну ситуацію на Донбасі.

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат із нареченою

«Нехай приїздить, не страшно»: наречена Мурата відреагувала на можливий приліт до Туреччини красуні Ані Лорак

Валерій Леонтьєв

Подалі від путіна та злісних росіян: стало відомо, де перебуває Валерій Леонтьєв

Слизень

Застосуйте негашене вапно — і від слимаків сліду не залишиться

Наслідки прильоту ракети

«Ніч масових атак»: російський ворог вдарив по Харківській та Дніпропетровській областях, є влучення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту