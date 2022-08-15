Мінус 200 окупантів, вертоліт та 12 танків: названо втрати ворога за добу
Минулої доби ЗСУ, які активізували активність авіації на півдні України, ліквідували 200 російських окупантів — з їх урахуванням росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 43 750 своїх військових.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Крім людського ресурсу бойові втрати росії на 15 серпня склали:
- танків — 1876 (+12 за добу);
- бойових броньованих машин — 4141 (+15);
- артилерійських систем — 985 (+5);
- вертольотів — 195 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 787 (+3);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3044 (+5);
- спеціальної техніки — 92 (+1).
Крім того, ЗСУ на півдні та сході знищили по одній базі окупантів.
Нагадаємо, напередодні ЗСУ завдали удару по базі «вагнерівців» у Попасній (Луганська область), що може різко змінити оперативну ситуацію на Донбасі.86
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