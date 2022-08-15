Мінус 200 окупантів, вертоліт та 12 танків: названо втрати ворога за добу

Минулої доби ЗСУ, які активізували активність авіації на півдні України, ліквідували 200 російських окупантів — з їх урахуванням росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 43 750 своїх військових.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Крім людського ресурсу бойові втрати росії на 15 серпня склали:

танків — 1876 (+12 за добу);

бойових броньованих машин — 4141 (+15);

артилерійських систем — 985 (+5);

вертольотів — 195 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 787 (+3);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3044 (+5);

спеціальної техніки — 92 (+1).

Крім того, ЗСУ на півдні та сході знищили по одній базі окупантів.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ завдали удару по базі «вагнерівців» у Попасній (Луганська область), що може різко змінити оперативну ситуацію на Донбасі.

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