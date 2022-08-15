42 країни світу вимагають від Росії негайно вивести війська з території Запорізької АЕС

У понеділок, 15 серпня, 42 країни світу закликали росію негайно вивести війська з окупованої Запорізької АЕС. Спільну заяву зробили США, країни Євросоюзу, Великобританія, Норвегія, Австралія, Японія, Нова Зеландія.

«Розміщення російського військового персоналу та озброєнь на атомній електростанції неприпустимо. Це ігнорування правил та принципів безпеки, які зобов'язалися поважати всі члени Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)», — наголошується у заяві.

«Ми закликаємо російську федерацію негайно відкликати свої збройні сили та інший неавторизований персонал зі Запорізької атомної електростанції, її околиць та з усієї України, щоб оператор та українська влада могли знову виконувати свої суверенні обов'язки всередині міжнародно визнаних кордонів України. Це також дозволить МАГАТЕ своєчасно та в безпечних умовах провести перевірку станції відповідно до зобов'язань України», — йдеться у документі.

Нагадаємо, росія окупувала ЗАЕС на початку березня. На станції продовжує працювати український персонал, проте він не контролює у повному обсязі ядерну та радіаційну безпеку.

В останні дні ситуація погіршилася, оскільки електростанція зазнає регулярних обстрілів. При цьому росія намагається звинуватити у цьому ЗСУ. Україна рішуче відкидає ці брехливі твердження. Обстрілюють ЗАЕС росіяни. Крім того, є дані, що російські солдати замінували станцію.

МАГАТЕ попередило про великий ризик ядерної катастрофи. Вона може статися будь-якої миті, якщо обстріл станції триватиме.

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