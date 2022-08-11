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Події

Рашисти знову обстріляли Запорізьку АЕС: влучили поряд із сховищем джерел випромінювання

17:00 11 серпня 2022
Запорізька АЕС

Російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС та території поблизу атомного об'єкту. Під час останнього удару було зафіксовано десять «прильотів».

Про це пише Telegram-канал «Енергоатому».

Зазначається, що «прильоти» були зафіксовані поряд із ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання. Внаслідок обстрілів спалахнула трава, ніхто не постраждав.

«Ще п'ять „прильотів“ сталися в районі пожежної частини, що розташована неподалік ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести „перезмінку“» , — пише прес-служба «Енергоатому».

Задля безпеки атомників, автобуси з персоналом наступної зміни повернулися до Енергодару, де залишаться доти, доки ситуація не нормалізується.

«Ситуація на станції зараз є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабликах, що нібито персонал у паніці залишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються знищувати ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам», — додає «Енергоатом».

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, росіяни навмисне запускають крилаті ракети над українськими АЕС, таким чином продовжуючи ядерний тероризм. Глава держави зауважив, що наслідки від радіаційної аварії будуть аналогічні до наслідків ядерного удару.

І хоча в МАГАТЕ заявили, що незважаючи на пошкодження, ядерної загрози на Запорізькій АЕС після останніх обстрілів російськими військовими, немає, у німецькому парламенті закликали розглянути введення місії безпеки ООН на ЗАЕС і позбавити сили право вето Росії в Раді безпеки.

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