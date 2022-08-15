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Події

Під Києвом автомобіль на швидкості протаранив електроопору: постраждала людина

18:49 15 серпня 2022
ДТП

У селищі Димер під Києвом 14 серпня сталася ДТП — водій не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору.

Аварія сталася близько пів на дев'яту вечора, повідомили у поліції Київської області.

19-річний водій автомобіля Opel рухався селищем у напрямку села Катюжанка, не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору.

Внаслідок аварії водія з травмами госпіталізували до медичного закладу.

Нагадаємо, цього ж дня народний депутат від «Слуги народу» Олексій Красов потрапив у ДТП на Житомирщині. Аварія сталася у районі села Броники Житомирської області.
За даними джерел, Красов їхав на швидкості близько 200 км/год. В результаті у депутата зламаний ніс та рука. Від госпіталізації він відмовився.

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