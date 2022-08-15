Копив на безбідну старість? Експрокурор викрав 8 кг золота у злитках

Колишнього прокурора Генеральної прокуратури підозрюють у розкраданні партії золотих злитків. Про це повідомили у НАБУ.



Йдеться про присвоєння 8 кілограмів золота вартістю понад 11 мільйонів гривень.

«За даними слідства, у 2019 році прокурор (на момент скоєння злочину) провів обшук у банківському індивідуальному сейфі та незаконно заволодів 8 кг золотих злитків, вартість яких склала понад 11,8 млн грн. Для реалізації свого задуму він підробив службові документи, зокрема зазначив, що майно належить взагалі іншій особі, яка не має жодного відношення до цього індивідуального сейфа», — йдеться у повідомленні.

НАБУ розпочало розслідування цих фактів за заявою родича потерпілого — власника злитків.

Експрокурору повідомили про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні документів.



Нагадаємо, в окупованому Мелітополі зрадники видали рашистам схованку зі скіфським золотом.

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