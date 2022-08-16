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Україна

Рашисти готують масований ракетний удар по Україні з території білорусі, — «Беларускі Гаюн»

8:34 16 серпня 2022
Уламки снаряда

Загрози ракетних ударів по Україні, у тому числі і з території сусідньої білорусі, як і раніше, високі.

Про це постійно нагадує Генштаб ЗСУ. «На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Зазначається проведення навчань зі зв'язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни», — йдеться у сьогоднішньому зведенні.

А у моніторинговій групі «Беларускі Гаюн» зазначають, що така ймовірність не просто зберігається, а збільшується.

«Схоже, що росіяни готуються до масованого ракетного удару по Україні протягом найближчих тижнів. Про це свідчить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу — 28 липня — з території білорусі по Україні не випустили жодної ракети», — йдеться в повідомленні.

На даний момент на аеродромі Зябрівці знаходяться від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», 3 РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», 2 ЗРПК «Панцир», склад боєприпасів з мінімумом 15−60 ракетами для ЗРК С-300/400. Також підтверджено, що російські літаки Іл-76 підвозять ракети С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки.

На цьому аеродромі нещодавно пролунав вибух. У білоруському міноборони заявляли, що йшлося про несправність двигуна військової техніки. Пізніше у мережу виклали супутникові знімки аеродрому.

Нагадаємо, що днями рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Ілюстративне фото ДСНС України

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