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Рашисти завдали удару по Запоріжжю та околицях міста: фото руйнувань

14:59 13 серпня 2022
Обстріл Запоріжжя

Російські загарбники, що вторглися в Україну, завдали ударів по Запоріжжю 12 серпня. В поліції продовжують документувати наслідки вчорашніх обстрілів по Запоріжжю та околицях міста.

«За минулу добу поліція задокументувала 6 повідомлень щодо воєнних злочинів, скоєних злочинцями російської армії на території міста Запоріжжя та області. Ворог обстріляв Запоріжжя та околиці міста, а також населені пункти на пологівському напрямку. Вчора ввечері окупанти завдали декілька ракетних ударів по об’єктах інфраструктури міста Запоріжжя. В результаті пошкоджено територію двох підприємств у Шевченківському районі. Осколками ракет потрощено декілька автомобілів», — йдеться у повідомленні Національної поліції України у Telegram.

Окрім цього, ворожі снаряди влучили в околиці міста — села Бабурка та Розумівка Запорізького району. Значних збитків зазнали й мешканці Оріхівщини. Їхні будинки залишилися без дахового покриття, з посіченими фасадами та потрощеними вікнами.

За фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Як писали «ФАКТИ», протягом останньої доби росіяни обстріляли три райони Харкова та Дніпропетровську область.

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