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Події

Палію офісу омбудсмена у Києві винесли вирок: скільки дали

18:51 16 серпня 2022
Підпал офісу обмбудсмена

Суд виніс вирок чоловіку, який рік тому кинув пляшку із запальною сумішшю у двері приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Інститутській в Києві, а згодом підпалив вхідні двері столичного Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду на вул. Пилипа Орлика.

Як повіддомляють в Київській міські прокуратурі, 51-річного уроженця Херсонщини було засуджено до 5 років позбавлення волі.

З'ясувалося, що чоловік чітко спланував свої дії та заздалегідь підготував необхідні знаряддя. Мотивом підпалів стало невдоволення обвинуваченого діями державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.
За висновками судово-психіатричної експертизи він є осудним.

Фото Київської міської прокуратури

«За результатом судового розгляду прокурором доведено вину обвинуваченого у вчинених злочинах.
Вироком Печерського районного суду міста Києва чоловіку призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільні позови державних установ на суму майже 100 тисяч гривень, які підлягають стягненню з обвинуваченого», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що пляшки з «коктейлями Молотова» чоловік кинув у двері держустанов 26 серпня 2021 року. Його затримали у той же день співробітники Управління державної охорони.

Фото Київської міської прокуратури

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