Перша леді США захворіла на ковід

У вівторок, 16 серпня, Білий дім повідомив про те, що дружина президента США Джілл Байден заразилася коронавірусом. Її тест виявився позитивним. Перша леді почувається нормально. Має легкі симптоми ковіда.

Місис Байден відчула нездужання увечері 15 серпня. Вона здала експрес-тест. Результат був негативний. Проте ПЛР-тест виявився позитивним.

Дружина президента тепер щонайменше п'ять діб перебуватиме в ізоляції. Лікар прописав їй препарат «Паксловід».

Нагадаємо, ці ж ліки приймав і Джо Байден, коли захворів на ковід. Перша леді, як і президент, пройшла повний курс вакцинації — два основні щеплення та два бустерні.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», сім'я американського президента наразі перебуває у відпустці. Байдени вирушили до містечка Каява-Айленд у Південній Кароліні.

Тепер і президенту доведеться дотримуватись додаткових заходів безпеки. Білий дім повідомив, що протягом наступних 10 днів Джо Байден носитиме захисну маску в приміщенні.

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